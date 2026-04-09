BvOP: közel 2500 fogvatartott szavazhat vasárnap

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának (BvOP) adatai szerint 2445 fogvatartott élhet az országgyűlési képviselők választásán a választójogával április 12-én - közölte a szervezet csütörtökön az MTI-vel.

Mint írták, a büntetés-végrehajtási szervezet felkészült a választásra.

Hozzátették: nincs választójoga annak a fogvatartottnak, aki jogerős ítélet alapján cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság, illetőleg a közügyek gyakorlása eltiltás hatálya alatt áll. A választójoggal rendelkező fogvatartottak fogva tartásuk helyszínén, a helyi választási irodával egyeztetett időpontban - a vonatkozó jogszabályok szerint - mozgóurna igénybevételével szavazhatnak.

A BvOP közölte azt is, a büntetés-végrehajtási szervezet a választás napján szolgálatot adó munkatársai számára szolgálatszervezési intézkedéssel biztosítja választójoguk gyakorlásának lehetőségét.

Szavazás a kórházakban: a betegek és a dolgozók is voksolhatnak

Az Országos Kórházi Főigazgatóság intézményei biztosítják, hogy 2026. április 12-én, vasárnap minden kórházban ápolt beteg és az őket ellátó egészségügyi dolgozó élhessen szavazati jogával.

Minden választásra jogosult állampolgárnak joga van részt venni az országgyűlési képviselők általános választásán.

Az intézmények lehetőséget teremtenek arra, hogy munkavállalóik a szavazás idejére eltávozhassanak munkahelyükről. A fenntartó és az intézmények a folyamatos betegellátás biztosítása mellett elkötelezettek az iránt, hogy munkatársaik élhessenek demokratikus jogaikkal.

A választójog gyakorlását a kórházban tartózkodó betegek számára a törvény akként biztosítja, hogy a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgár mozgó urnát igényelhet, amennyiben mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága miatt gátolt. A beteg abban az esetben kérhet mozgó urnát az őt ellátó fekvőbeteg-gyógyintézetbe, ha a kórház a lakóhelye szerinti szavazókör területén található, vagy ha a beteg az erre irányadó határidőig átjelentkezett. Az átjelentkezés és a mozgó urna igénylésének részletes szabályai a Nemzeti Választási Iroda honlapján megtalálhatók . A kórházak felkészültek a mozgó urnák fogadására: minden szükséges segítséget megadnak ahhoz, hogy a választásra jogosult betegek választójogukat gyakorolhassák.

OKF: a szolgálatban lévő tűzoltók is gyakorolhatják szavazati jogukat



Az országgyűlési képviselők általános választásán a készenléti szolgálatot ellátó tűzoltók a megfelelő szolgálatszervezés biztosításával tudnak részt venni - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) az MTI-vel csütörtökön.

Mint írták, a tűzoltók 24 órás szolgálatot látnak el, a váltás tűzoltó-parancsnokságonként eltérő időpontban, 6 óra 30 perc és 8 óra között történik.

A szavazóhelyiségek vasárnap 6 órakor nyitnak, vagyis aki vasárnap veszi fel a szolgálatot, de a szavazás miatt nem ér be a szolgálati helyére, azt a váltótársa megvárja. Ennek egyetlen feltétele, hogy a késést időben jelezni kell - írták.

Hozzátették: az így kialakult túlszolgálatot a tűzoltóságok később rendezik.