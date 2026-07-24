Anyaország :: 2026. július 24. 09:38 ::

Illegálisan behozott légfegyvereket árusítottak a józsefvárosi piacon

Lőfegyverrel visszaélés miatt gyanúsítottként hallgatott ki három férfit a rendőrség, akik Lengyelországból illegálisan hoztak be légfegyvereket, azokat egyikük a józsefvárosi piacon árulta; a rendőrség 364 fegyvert foglalt le - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) pénteken a Police.hu oldalon.

Mint írták, a rendőrség még tavaly indított eljárást lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés gyanúja miatt, miután olyan információk jutottak el hozzájuk, hogy egy örmény férfi a Józsefvárosi piacon, egy szerszámboltban lőfegyvereket tart, és nagy tételben árusít is.

A nyomozás során kiderült, hogy a légfegyvereket egy 38 éves Pest megyei férfi vásárolta meg Lengyelországban, és 49 éves Heves megyei társával hozta Magyarországra, a fővárosi piacon pedig egy 55 éves örmény állampolgár árulta.

A hatóság végül a szlovák-magyar határon, a Migléc-Tornyosnémeti átkelőnél fogta el a két szállítót, az általuk vezetett teherautókban 122, a 38 éves férfi Pest megyei ingatlanjaiban 91, míg a piaci szerszámboltban 151 légfegyvert találtak. A hat helyszínen végzett házkutatás során lefoglaltak még egy tehergépkocsit, valamint több mint nyolcmillió forintot és több mint húszezer eurót.

A közlemény szerint a lefoglalt légfegyverek között "az első vizsgálat alapján több sűrített levegős technológiával működő, a bűncselekményi határértéket akár többszörösen is meghaladó csőtorkolati energiával rendelkező modellek is voltak. A légfegyverek legálisan megvásárolhatók Lengyelországban 17 J csőtorkolati energia alatt, de Magyarországon az eltérő jogi szabályozás miatt 7,5 J csőtorkolati energia felett éles lőfegyvernek minősülnek. A lefoglalt teljes fegyverarzenál jogi megítélése szakértői kérdés" - jegyezték meg.

A három férfit előállításukat követően lőfegyverrel visszaélés miatt hallgatták ki gyanúsítottként - közölte a rendőrség.

(MTI - Police.hu)