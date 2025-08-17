2025. augusztus 17., vasárnap, Jácint, Aranka, Ete napja van.
Vakbarát/mobil
Látogatottság
RSS
Fórum
Címlap
Antimagyarizmus
Cigánybűnözés
Háború
Humor
LMBTQP+
Migránsbűnözés
Videók
Zsidóbűnözés
Friss hírek
12:43
Olaszországba menekítettek egy súlyosan alultáplált nőt a Gázai övezetből, de életét vesztette a kórházban
11:56
Heves esőzések nehezítik a közlekedést az autópályákon
11:34
Csúnyán lemaradt a magyar minimálbér
11:07
Új szempontok a Szent Korona-eszme időszerűségéről
10:22
Szijjártó a szokásos kliséivel fárasztotta Lavrovot
09:39
Nehéz katonai járművek a Városligetben, légi parádé a Duna felett
08:54
NAV: húszmilliós adókülönbözet egy duguláselhárítást végző vállalkozónál
08:32
Birkaól és több tucat szalmabála égett Újszászon
07:47
Az Egyesült Államok lemondta az augusztusra tervezett kereskedelmi tárgyalást Indiával
07:26
Egy szivacs, ami egyszerűen kiszűri a vízből a veszélyes anyagokat
06:56
Stockholmban is gondot okoz a nagy meleg: a vízhasználat csökkentésére szólították fel a lakosságot
21:59
Századik születésnapját ünnepelte a magyar bokszszövetség
21:35
Egy sokkos állapotban levő nőt találtak a Dunában a horgászok Dunabogdánynál
21:04
Olasz szemét égett egy pécsi telepen - füstje beterítette a
várost
20:29
Visszavágott Romániának magyar férfi kosárlabda-válogatott
19:54
Merz: Amerika kész részt venni a biztonsági garanciákban - EU-s vezetők készítik fel hétfőre a kerti törpét
19:31
New York Times: Putyin a Donbaszt kéri a békéért, cserébe ígéretet adna, hogy többé nem fogja támadni sem Ukrajnát, sem Európát
18:59
Bakondi "jelentős a növekedés a balkáni útvonalon" György újra megszakérti a migrációs nyomást
18:31
Egy volt polgármester életét vesztette a portugáliai erdőtüzekben
17:52
Lesz egy kis kifizetnivalója a MÁV-nak a pécsi vonalon
17:17
Ettől lekonyul Szijjártó taraja: Oroszországhoz hasonlóan szankcionálná Izraelt a dán miniszterelnök
16:31
Trump átadta Putyinnak felesége levelét, melyet az "Ukrajnából elhurcolt gyerekek" ügyében írt
16:19
MÁV: újra működik az online
jegyvásárlás
15:27
Az egyéni választókerületekben a Fidesz vezet a Tiszával szemben a balos Publicus mérései
szerint
15:08
Több fiatal is meghalt németországi
balesetekben
Összes friss hír
24 óra legolvasottabbjai
Egy
sokkos állapotban levő nőt találtak a Dunában a horgászok Dunabogdánynál
Több
fiatal is meghalt németországi
balesetekben
Olasz
szemét égett egy pécsi telepen - füstje beterítette a
várost
Az
egyéni választókerületekben a Fidesz vezet a Tiszával szemben a balos Publicus mérései
szerint
Lesz
egy kis kifizetnivalója a MÁV-nak a pécsi vonalon
Merz:
Amerika kész részt venni a biztonsági garanciákban - EU-s vezetők készítik fel hétfőre a kerti törpét
Egy
szivacs, ami egyszerűen kiszűri a vízből a veszélyes anyagokat
Programajánló
::
2025. augusztus 17. 11:07
::
Hozzászólások
Új szempontok a Szent Korona-eszme időszerűségéről
Szólj hozzá!
Friss hírek az elmúlt 24 órából
12:43
Olaszországba menekítettek egy súlyosan alultáplált nőt a Gázai övezetből, de életét vesztette a kórházban
11:56
Heves esőzések nehezítik a közlekedést az autópályákon
11:34
Csúnyán lemaradt a magyar minimálbér
11:07
Új szempontok a Szent Korona-eszme időszerűségéről
10:22
Szijjártó a szokásos kliséivel fárasztotta Lavrovot
09:39
Nehéz katonai járművek a Városligetben, légi parádé a Duna felett
08:54
NAV: húszmilliós adókülönbözet egy duguláselhárítást végző vállalkozónál
08:32
Birkaól és több tucat szalmabála égett Újszászon
07:47
Az Egyesült Államok lemondta az augusztusra tervezett kereskedelmi tárgyalást Indiával
07:26
Egy szivacs, ami egyszerűen kiszűri a vízből a veszélyes anyagokat
06:56
Stockholmban is gondot okoz a nagy meleg: a vízhasználat csökkentésére szólították fel a lakosságot
21:59
Századik születésnapját ünnepelte a magyar bokszszövetség
21:35
Egy sokkos állapotban levő nőt találtak a Dunában a horgászok Dunabogdánynál
21:04
Olasz szemét égett egy pécsi telepen - füstje beterítette a
várost
20:29
Visszavágott Romániának magyar férfi kosárlabda-válogatott
19:54
Merz: Amerika kész részt venni a biztonsági garanciákban - EU-s vezetők készítik fel hétfőre a kerti törpét
19:31
New York Times: Putyin a Donbaszt kéri a békéért, cserébe ígéretet adna, hogy többé nem fogja támadni sem Ukrajnát, sem Európát
18:59
Bakondi "jelentős a növekedés a balkáni útvonalon" György újra megszakérti a migrációs nyomást
18:31
Egy volt polgármester életét vesztette a portugáliai erdőtüzekben
17:52
Lesz egy kis kifizetnivalója a MÁV-nak a pécsi vonalon
17:17
Ettől lekonyul Szijjártó taraja: Oroszországhoz hasonlóan szankcionálná Izraelt a dán miniszterelnök
16:31
Trump átadta Putyinnak felesége levelét, melyet az "Ukrajnából elhurcolt gyerekek" ügyében írt
16:19
MÁV: újra működik az online
jegyvásárlás
15:27
Az egyéni választókerületekben a Fidesz vezet a Tiszával szemben a balos Publicus mérései
szerint
15:08
Több fiatal is meghalt németországi
balesetekben
14:53
Trump: mostantól Zelenszkijen múlik a béke, meg egy kicsit Európán; elégedettek a "10-ből 10-es" találkozóval az oroszok
is
14:14
Eloltották a tüzet Zugló és Rákospalota
határán
14:11
Nőtt a rjazanyi lőporüzem-robbanás áldozatainak
száma
13:35
Egy dnyipropetrovszki és egy donyecki település bevételéről tett bejelentést az orosz védelmi minisztérium
További hírek
Ugrás a lap tetejére
Kereső
Árfolyamok
EUR
395,33 Ft
USD
337,57 Ft
GBP
457,48 Ft
CHF
418,56 Ft
CAD
244,29 Ft
Utoljára frissítve: 2025. 08. 17. 12:34:06
Szavazás
Ön mit utál a legjobban a Fideszben?
»
Az ország szétlopását.
»
Az üres szájhősködést.
»
A luxizást a pénzünkből.
»
Az elvtelenséget.
»
Azt, hogy tele van buzikkal.
»
Az egybites hazug propagandát, hülyének nézésünket.
»
A zsidóbérencséget.
»
A nemzeti eszme kiüresítését és lejáratását.
»
A gyurcsányi terror megtorlatlanságát.
»
Az ügynökakták nyilvánosságának elsunnyogását.
»
A nemzeti radikalizmus üldözését és meglopását.
»
A homokos sztárpapjaikat és a pedofilügyeiket Kónya Endrétől Pajor Andrásig.
»
A tomboló cigánybűnözés tétlenül nézését sőt tagadását - rend helyett Győzike van és Kis Grófó.
»
Azt, hogy nekik köszönhetően került sor az eddigi legnagyobb hazai deviánsmenetre, melyet ráadásul az ígért tiltás helyett törvénytelenül rendőrökkel biztosítottak.
»
Azt, hogy a pocsék kormányzásukkal ránk szabadították Magyar Pétert.
Korábbi szavazások
Legolvasottabb hírek
A héten
Az évben
Zsidóságtörténet,
szájba hugyozás és "kakiszex" - Perintfalvi Rita pornófilmben mutatta meg beteg lelkivilágát
(18+)
(117420)
Eltiltották
a versenyzéstől a verekedő cigányokat, a Lovassport Szövetség
hallgat
(20547)
Az
orosz hírszerzés megtolta egy picit a Fidesz "szabadságharcos" kampányát - reagált Magyar és Toroczkai
is
(19888)
Orbán:
mi egyetlen nap alatt elintézhetnénk Ukrajna összeomlását - de nem
tesszük
(19638)
Igen,
körözik Kolompár Zoltánt - amint azt mi már másfél éve
megírtuk
(18121)
Trump
a "nagyon, nagyon okos" Orbán Viktortól kérdezte meg, hogy győzhet-e
Ukrajna
(17521)
Drónvideón
Orbán Viktor "apjának" hatvanpusztai
lakóingatlana
(16713)
Betörők
rongáltak meg MiG-29-eseket az alkatrészeikért a kecskeméti katonai
repülőtéren
(16261)
Trump:
mostantól Zelenszkijen múlik a béke, meg egy kicsit Európán; elégedettek a "10-ből 10-es" találkozóval az oroszok
is
(16258)
Pánik
Kijevben a Putyin-Trump találkozó előtt: Zelenszkij Berlinbe repült, hogy mentse a
menthetőt
(16218)
A héten
Az évben
Hangfelvétel:
Orbán öccse szerint Rogánék Magyar Péternek szivárogtatnak - "kockázat a családra és a Fideszre
nézve"
(329476)
Eltüntették
a világhálóról, de nálunk újra látható: itt a Chio-reklám 2.0-s
változata
(171387)
Kevin,
Rikárdó és hat további cigány egy BMW-ben - ők okozták a balesetet, melynek következtében egy színésznő és kisfia élet-halál között
lebeg
(155604)
Till
Tamás gyilkosa arra panaszkodik, hogy "nem tartják tiszteletben a magánéletét" - elfogták, mégsem évült
el
(154942)
Hat
bokszolóból álló kiscsalád vette el a magyar olimpikon rokkantnyugdíjas édesapjának
életét
(132024)
Négyszáz
méteren át tarolta le a tömeget autójával egy szaúdi orvos a magdeburgi karácsonyi
vásárban
(128046)
Zsidóságtörténet,
szájba hugyozás és "kakiszex" - Perintfalvi Rita pornófilmben mutatta meg beteg lelkivilágát
(18+)
(117420)
Nem
kell ide szappanopera: 30 évvel fiatalabb szeretője segítségével akarta megölni férjét egy szombathelyi
tanárnő
(97888)
"Allah
haragjának eszközei" ígérnek vért az utcákon - ukrán és orosz nyomokat is hagytak maguk
után
(89646)
"Teherán
égni fog" - az iráni válaszcsapás nem ízlett a
zsidóknak
(79207)
Dossziék
Állambiztonsági ügyek
Besúgók, ügynökök titkos aktái
Holokausztvita
Hungarizmus és Wagner-muzsika
Kérdések és válaszok a Kuruc.infóról
Magyar és európai történelem kurucoknak
Nyilasfóbiások és Horthy-imádók figyelmébe: legyen világosság!
Zsidó harapófogóban az európai civilizáció
Zsidók és bolhák - politikailag inkorrekt tények és vélemények
Készült a Kuruc.info által, minden jog fenntartva © 2006-2025 |
Impresszum
|
Hirdetési ajánlat
|
Privacy Policy
|
About Us