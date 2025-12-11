Programajánló :: 2025. december 11. 06:58 ::

A magyar meteorológia történetéről látható kiállítás az MTA székházában

A légkör titkai nyomában - 155 év magyar meteorológiai öröksége címmel kiállítás látható a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) székházának aulájában.

A tárlat a Magyar Tudományos Akadémia bicentenáriumi programsorozatának részeként valósult meg. Betekintést nyújt a magyar meteorológia több mint 150 éves történetébe, a kezdetektől egészen a modern technológiák alkalmazásáig - olvasható a HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt. közleményében.

A kiállításon bemutatják a meteorológia intézményesülésének mérföldköveit, a korai méréseket, a korszerű, digitális technológiákat és a légkörkutatás fejlődését. Az 1870-ben létrehozott Meteorológiai és Földdelejességi Magyar Királyi Központi Intézet alapításáról, valamint első igazgatójáról, Schenzl Guidó akadémikusról is megemlékeznek a tárlaton, akinek munkássága meghatározó volt a hazai légkörkutatásban.

A HungaroMet Meteorológiai Muzeális Szakgyűjteményéből válogatott tárgyak a korai eszközöktől a modern mérőállomásokig szemléltetik a technológiai fejlődést. A tájékoztatás szerint a tárlat egyszerre tisztelgés a tudomány múltja előtt és betekintés a jelen innovációiba: bemutatja, hogyan dolgozik ma a HungaroMet a meteorológiai tudomány fejlesztésén, a megfigyelőrendszerek modernizálásától a pontos előrejelzések és veszélyjelzések biztosításáig. Emellett a tárlat emléket állít a hazai meteorológus közösség fontos eseményeinek, így az első akadémiai Meteorológiai Tudományos Napoknak és a Magyar Meteorológiai Társaság 100 éves jubileumának is.

A tárlat december 19-ig látogatható a Magyar Tudományos Akadémia székházában.

(MTI)