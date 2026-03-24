2026. március 24. 11:23

Büdös kurvázás közben a személyiségi jogaikról értekeztek a cigányok a Bűnvadászok és a Mi Hazánk fórumán

A „belső tartalékok” kifejezetten a rendzavarás céljával jelentek meg a Bűnvadászok és a Mi Hazánk celldömölki kampányrendezvényén: megállás nélkül fenyegetőztek; Bartal András párját lekurvázták, és nemi erőszakot helyeztek kilátásba vele szemben. Az incidensről videó is készült, írja a Magyar Jelen.

Hétfőn este a Vas vármegyei Celldömölkön tartott közös utcafórumot a Mi Hazánk és a Bűnvadászok. A kampányrendezvényt – melyen Dala Ferenc, a Mi Hazánk helyi jelöltje és Bartal András, a Bűnvadászok vezetője is felszólalt – nagyjából 20-30 cigány zavarta meg. A gyalázkodásból és fenyegetőzésből a legtöbb Bartal András párjának, a Bűnvadászok akciócsoport szervezőjének, Rolf Liviának jutott ki, aki azzal haragította magára a cigányokat, hogy videóra vette a közterületen elkövetett rendzavarást. Többek között lekurvázták, és nemi erőszakot helyeztek kilátásba vele szemben.

A „belső tartalékok” az este egy pontján tojással dobálták meg a politikai rendezvény résztvevőit, ám – mint kiderült – a célzásban közel sem annyira jók, mint a fenyegetőzésben, úgyhogy senkit sem találtak el. Az indulatok lecsillapításához végül a rendőrség fellépésére volt szükség.

