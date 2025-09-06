Elcsatolt részek :: 2025. szeptember 6. 15:13 ::

Kiáll Szászrégen polgármestere mellett az RMDSZ

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) Maros megyei szervezete kiáll Szászrégen (Reghin) polgármestere mellett, aki ellen hivatali visszaélés miatt emelt vádat a román korrupcióellenes ügyészség (DNA) - tudatta a területi szervezet szombaton hivatalos Facebook-oldalán.

"Kiállunk Márk Endre mellett, hiszünk ártatlanságában, és bízunk benne, hogy az igazságszolgáltatás becsületesen és gyorsan végez majd a kivizsgálással" - írta az RMDSZ Maros megyei szervezete.

A mintegy ötszázalékos magyarságával szórványnak számító Szászrégen RMDSZ-es polgármestere közösségi oldalán jelentette be, hogy a DNA pénteken hivatali visszaélés miatt emelt vádat ellene.

A bejegyzés szerint a korrupcióellenes ügyészek azt kifogásolják, hogy 2021-ben polgármesterként úgy szerződött le jogi szolgáltatásokra 6000 lej (464 ezer forint) értékben, hogy előtte nem kérte a helyi önkormányzati testület beleegyezését. Az elöljáró szerint a továbbiakban a bíróság dönti el, hogy szükség volt-e a tanácsi határozatra.

Márk Endre közölte: hisz az ártatlanságában és az igazságszolgáltatásban. Azt is hozzátette, hogy polgármesteri mandátumát a továbbiakban is felelősséggel fogja betölteni, annak a közösségnek az érdekeit szem előtt tartva, amelyet képvisel.

Az RMDSZ Maros megyei szervezete bejegyzésében hangsúlyozta, hogy "Márk Endre munkájával, alázatával és elhivatottságával nemcsak a várost, hanem a közösséget is építi". Szerintük az elöljáró "hiteles vezető, aki románnak és magyarnak egyaránt példát mutat".

"Az ügy, amelyben Márk Endre jogi tanácsadási szerződés miatt vizsgálat alatt áll, a munka, a közösség és a fejlődés szempontjából is fontos kérdés" - húzták alá. Hozzátették, hogy Szászrégen polgármestere "elkötelezett vezető", aki mindig a közösség érdekét helyezi előtérbe. "Az ő példája inspiráció mindannyiunk számára, és mi büszkén állunk mellette" - írták.

Márk Endrét 2020-ban választották Szászrégen polgármesterévé, a közel 30 ezer lakosú Maros megyei kisvárosnak úgy lett magyar polgármestere, hogy a legutóbbi romániai népszámláláson 5607 személy vallotta magát magyarnak. Az egykor jelentős szász népességgel rendelkező város élén korábban is több mandátumon keresztül állt magyar elöljáró.

Márk Endre jelenleg a második polgármesteri mandátumát tölti, miután 2024-ben a szavazatok több mint 50 százalékával újraválasztották.

(MTI)