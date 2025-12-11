Elcsatolt részek, Antimagyarizmus :: 2025. december 11. 20:58 ::

Orbán szlovák barátai fél év börtönnel büntetnék a Benes-dekrétumok megkérdőjelezését

Bűncselekménynek minősítené, és hat hónapig terjedő szabadságvesztéssel büntetné a Benes-dekrétumok megkérdőjelezését a szlovák kormánykoalíció, derül ki a Napunk cikkéből, amely szerint a parlament alkotmányjogi bizottságában átment a büntető törvénykönyv módosítása, amit gyorsított eljárásban vitatnak meg.

A második világháború utáni csehszlovák állam a területén élő magyarokat és németeket a kollektív bűnösség elvét alkalmazva fosztotta meg jogaiktól, állampolgárságuktól, vagyonuktól, ingatlanjaiktól, lényegében ellehetetlenítve őket. Az emberi jogokat és a diszkrimináció tilalmát sértő rendelkezéseket mindkét utódállam, Csehország és Szlovákia is a jogrendje részének tekinti.

A történtek előzményeként a Napunk felidézi: a Benes-dekrétumok ügye azután került ismét a szlovák politika középpontjába, hogy az ellenzéki Progresszív Szlovákia felszólította a kormányt, oldja meg azoknak a földelkobzásoknak az ügyét, amelyek az elmúlt években zajlottak. Ezekben a földalap és az erdőgazdálkodási vállalat a második világháború utáni, a magyar és német nemzetiségű lakosok vagyonát elkobzó jogszabályokra hivatkozva sajátítja ki mai tulajdonosok telkeit, illetve kezdeményezi a tulajdonviszonyok felülvizsgálatát a bíróságokon.

