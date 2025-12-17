Elcsatolt részek, Antimagyarizmus :: 2025. december 17. 18:33 ::

Börtönt kaphatnak felvidéki testvéreink a Benes-dekrétumok bírálatáért - a kormány elhitte, hogy a magyarokat nem érinti

Toroczkai László rámutatott ma a parlamentben: a szlovák kormány és a parlament a 20-30 évvel ezelőtti állapotokat idézi, olyan törvényt fogadtak el, amely fél év börtönnel is sújthatja azt, aki kritizálja a Benes-dekrétumokat. Közben a magyar kormány tiltakozását nem halljuk - mondta.



Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

Úgy folytatta, az a minimum ilyenkor, hogy a külügyminiszter nem csupán tiltakozik, hanem berendeli, sőt akár "hazazavarja" a szlovák nagykövetet. Hozzátette, a Mi Hazánk soha nem tűrné némán, ha egy ilyen jogszabályt támogatnának a szövetségesei.

Azt mondta, a Benes-dekrétumok gyalázatos, rasszista, fajvédő jogszabályok, amelyek alapján a Felvidékről magyarok tízezreit marhavagonokban vitték Csehországba, és németeket telepítettek ki.

Illés Boglárka, a Külgazdasági és Külügyminisztérium kétoldalú kapcsolatokért felelős államtitkára kijelentette, a határon túli magyar közösségek mindig számíthatnak a magyar kormányra, amely ezt az elmúlt 15 évben tettekkel is bizonyította. Közölte, a kabinet a tárgyalóasztal mellett kíván következetes, tiszteletet parancsoló politikát folytatni. Jelezte, a jelenlegi jogi helyzetet folyamatosan elemzik, és kapcsolatban állnak a felvidéki magyarsággal, illetve a szlovákiai politikai vezetőkkel.

A szlovák vezetők biztosították a magyar kormányt arról, hogy a törvény nem a magyar nemzeti közösség ellen irányul - mondta, hozzátéve, a felvidéki magyarságnak minden támogatást megadnak.

(MTI nyomán)