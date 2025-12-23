Elcsatolt részek, Anyaország :: 2025. december 23. 22:20 ::

Felvidéki külügyér: soha nem voltak még ilyen jók a szlovák-magyar kapcsolatok - hát persze, mert Orbánék mindent lenyelnek nekik

Szlovákia és Magyarország kapcsolatai soha nem voltak még olyan jó szinten, mint a jelenlegi kormányok idején, ezért az ellenzék azon próbálkozásai, amelyek ezeknek a kapcsolatoknak a megzavarását célozzák, csak a "levegőbe lövöldözés" szintjén fognak maradni - jelentette ki Juraj Blanár szlovák külügyminiszter a TASR szlovák közszolgálati hírügynökségnek adott év végi interjújában, amelyet kedden tettek közzé.



Rúgjatok a magyarokba nyugodtan, úgy teszünk majd, mintha meg sem történt volna, cserébe némi vétóígéretért, amit a végén úgysem tartotok majd be... (fotó: Máté Zoltán / MTI)

Az interjúban a szlovák külügyminiszter a szomszédos országokkal fenntartott kapcsolatokról beszélt, hangot adva azon nézetének, hogy a végéhez közeledő évben a bizonyos kérdésekben eltérő vélemény ellenére is minden szomszédos országgal sikerült tovább mélyíteni az együttműködést.

"Az ellenzék minden próbálkozása, amelyekkel meg szeretnék zavarni kapcsolatainkat Magyarországgal, például a Benes-dekrétumok megkérdőjelezésének formájában, és ennek a magyar kártyának a használatával, csak afféle üres pufogtatások, mert ma senkinek sem áll érdekében, hogy ilyen módon visszatérjünk a múltba" - jelentette ki Juraj Blanár. A törekvés az, hogy a jövőbe nézzünk - tette hozzá, rámutatva: a két ország összeköttetéseit növelő projektekről születnek megállapodások, például a kőolaj- és gázvezetékekről. Kijelentette: azokon a területeken, ahol azonosak a nézetek, közös érdekvédelem zajlik, ugyanakkor el kell mondani azt is, hogy van több olyan dolog is, amelyekre Magyarországtól eltérő nézőpontból tekintenek.

A szlovák külügyminiszter országa és Csehország kapcsolatai összefüggésében azt mondta: az, hogy az újonnan kinevezett cseh külügyminiszter, Peter Macinka a szomszédos országok közül elsőként Pozsonyba látogatott, azt jelzi, hogy a két ország közti kapcsolat erős, és azt semmilyen politikai vezetés nem tudja megzavarni. Blanár erről azzal összefüggésben beszélt, hogy az előző cseh kormányzat idején felfüggesztették Prága és Pozsony együttes kormányüléseinek gyakorlatát.

Az ugyancsak szomszédos Lengyelországot jelentős regionális partnernek nevezve a szlovák külügyminiszter a politikai együttműködést emelte ki, illetve rámutatott a két ország között előkészületben lévő védelmi ipari megállapodásokra. Ausztriával kapcsolatban Blanár az együttműködés elmélyítése mellett emelt szót, kiemelve annak energetikai részét, és rámutatva, hogy Ausztria gázimport tekintetében tranzitországgá válhat Szlovákia számára, például Algéria irányából.

A szlovák külügyminiszter úgy vélekedett, hogy Ukrajnával is fontos a jószomszédi kapcsolatok megszilárdítása, és ennek érdekében mindent meg is tesznek, amit az is mutat, hogy a két ország kormányai már három közös kabinetülést tartottak, amiről egyetlen másik európai uniós ország sem számolhat be. Blanár kijelentette: az ott zajló háború ellenére Szlovákiának fontos, hogy Ukrajna egy olyan stabil demokratikus ország legyen, amely egyenesbe tud kerülni a bajaival.

(MTI nyomán)