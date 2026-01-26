Elcsatolt részek :: 2026. január 26. 18:04 ::

Az erdélyi Nagysink lesz a NATO többnemzetiségű tüzérségi hadgyakorlatának egyik helyszíne

Az erdélyi Nagysinken működő NATO-támaszpont lőtere lesz a katonai szövetség most kezdődő, Dynamic Front 26 elnevezésű többnemzetiségű tüzérségi hadgyakorlatának egyik helyszíne - közölte hétfőn a román védelmi minisztérium (MAPN).

Az Egyesült Államok európai szárazföldi erőinek legnagyobb, évente rendezett tüzérségi gyakorlata során a tagállamok több országban, köztük Romániában rendeznek éleslövészeteket a tüzérségi rendszereik integrálása, a NATO területi műveleti terveinek gyakorlati tesztelése, a különböző fegyvernemek együttműködésének javítása érdekében. A január 26. és február 13. között tartandó hadgyakorlat a NATO keleti szárnya elrettentési vonalának (Eastern Flank Deterrence Line - EFDL) konkrét életbe léptetését jelenti - közölte a MAPN.

A Dynamic Front 26 kiemelt hangsúlyt helyez az egymástól távol lévő, különböző országok területén tevékenykedő és különböző fegyvernemekhez tartozó katonai egységek műveleteinek összehangolására, a parancsnoki lánc és ellenőrzés gyors és pontos működésére. A Nagysinken rendezendő, közvetlen légi támogatással tartandó lövészeten amerikai, lengyel, francia és román tüzérségi alegységek interoperabilitását, valamint különböző lőszerek becsapódási hatását tesztelik.

Jövő évtől kezdődően a Dynamic Front tüzérségi hadgyakorlatot összevonják az elektromágneses hadviselésre és felderítésre összpontosító Arcane Thunder hadgyakorlattal. Ezek a közös manőverek az Egyesült Államok, Románia és a NATO-szövetségesek eltökéltségét bizonyítják a térség biztonsága és kollektív védelme mellett - szögezte le a román védelmi minisztérium.

(MTI)