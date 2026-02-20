Elcsatolt részek, Antimagyarizmus :: 2026. február 20. 12:38 ::

Székely közbirtokossági erdő ismételt elrablásáról született jogerős "ítélet" a megszállt Erdélyben

Elutasította az ozsdolai Láros Közbirtokosság óvását a román államot képviselő pénzügyminisztérium által indított perben a Kovászna Megyei Törvényszék. A bírói testület így csütörtöki jogerős ítéletében gyakorlatilag visszaállamosított több mint 2500 hektár székelyföldi közösségi erdőt - számolt be pénteken online kiadásában a Háromszék napilap.

A Székelyföld keleti peremén fekvő Ozsdola közbirtokossága - amely a 2000-es évek elején a Ozsdolai Láros Erdő- és Legelőtulajdonosok Egyesületébe szerveződött - a kézdiszéki település lakóinak közös tulajdonát képező erdő- és legelőtulajdonnal gazdálkodik. A román államot képviselő pénzügyminisztérium és Ozsdola közbirtokossága között 2019 óta zajlik a pereskedés.

Az ügyben felsőfokon eljáró Kovászna Megyei Törvényszék csütörtökön négy halasztás után hirdetett jogerős ítéletet. Ebben meg nem alapozottnak ítélte és elutasította a Láros Közbirtokosság, a Kovászna megyei és ozsdolai földvisszaszolgáltatási bizottság, az ozsdolai római katolikus és ortodox egyházközség, a Kun Kocsárd iskola, valamint több közbirtokossági tag által a kézdivásárhelyi bíróság 2024. szeptember 17-i alapfokú ítélet ellen benyújtott fellebbezést, és megerősítette az alapfokú ítéletet.

A cikk szerint az ozsdolai közbirtokosság számára nem maradt további fellebbezési lehetőség, így a 2571,3 hektáros erdővagyon visszaállamosításának kérdése véglegesen eldőlt: az ozsdolaiak elveszítették közös erdőjussukat - írja a Háromszék.

Eszerint következő lépésként semmisnek fogják nyilvánítani a Kovászna megyei földosztó bizottság által 2002-ben az ozsdolai Láros Közbirtokosság nevére kiállított, 2571,3 hektár erdős területre szóló birtoklevelet, a megyei és az ozsdolai földosztó bizottságok több vonatkozó határozatát, valamint a megyei és helyi földosztó bizottság által az ozsdolai Láros Közbirtokosság tulajdonba helyezésével kapcsolatos összes határozatot. Továbbá elrendelik az összes telekkönyvi kiigazítást, törölve a Láros Közbirtokosság tulajdonjogát, és átírva azt a román állam nevére, a Romsilva Állami Erdészet ügykezelésébe.

A cikk felidézi, hogy az ozsdolai Láros Erdő- és Legelő Közbirtokosságnak a 2000-es évek elején szolgáltattak vissza 2571,3 hektár erdőt és legelőt a közösség egykori vagyonából. A román pénzügyminisztérium 2018-ban indított pert az Ozsdolai Láros Erdő- és Legelőtulajdonosok Egyesülete, valamint a helyi és megyei visszaszolgáltatási bizottság ellen ennek jogszerűtlennek vélt visszaszolgáltatása miatt.

A szaktárca arra hivatkozva kérte a birtoklevél érvénytelenítését, hogy az erdőt nem a kommunisták államosították 1948-ban, hanem már a két világháború közötti időszakban megtörtént a kisajátítása, és a közbirtokosság megkapta az ellenértékét.

Az ozsdolaiak álláspontja szerint azonban bár a kisajátítási folyamat már 1923-ban elkezdődött, 1948-ig nem zárult le, mert a helyiek nem tartották méltányosnak a felajánlott összeget. Az ozsdolaiak a két világháború között pert is indítottak az ügyben, amit megnyertek. A telekkönyvben az államosításkor a közbirtokosság szerepelt tulajdonosként.

A pénzügyminisztérium által indított per első tárgyalását ugyan 2019. április 2-án tartották, de csak 2024. június 25-én zárult le az alapfokú folyamat a Kézdivásárhelyi Bíróságon, majd fellebbezést követően csütörtökön a Kovászna Megyei Törvényszéken.

A Háromszék emlékeztet, hogy a székelyföldi megyében vannak még hasonló perek: a Kézdivásárhelyi Bíróságon újabb visszaállamosítási kísérlet kapcsán zajlik per, melyet a román állam kezdeményezett a pénzügyminisztériumon keresztül a papolci Imreh Albert Közbirtokosság, illetve a Kovászna megyei és a zágoni földosztó bizottság ellen. A per tárgya 747 hektár erdő és 646 hektár legelő tulajdonjoga, melyet 2005-ben szolgáltattak vissza a papolci közbirtokosságnak.

A pénzügyi tárca álláspontja szerint a Papolc és Kommandó települések környékén visszaszolgáltatott erdőket és legelőket a két világháború között már kisajátította a román állam. A közbirtokosság tulajdonában lévő iratok szerint azonban bár 1925-ben elindították a kisajátítást, annak véglegesítéséről nem született határozat, és a közbirtokosság még 1948-ban is létezett, használta ezeket. Az alapfokú per - akárcsak az ozsdolaiak esetében -, több évig elhúzódhat, és addig részben szünetel az erdő- és legelőgazdálkodás. A következő tárgyalás szeptember 9-én lesz.

(MTI)