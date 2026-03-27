2026. március 27. 20:02

"Életfogytiglant" kapott a 12 éves "fiúzós" cigánylányt megfojtó erőszaktevő és többszörös visszaeső fajtárs

A Nyíregyházi Törvényszék nem jogerősen életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélte azt a férfit, aki szexuális kapcsolatba került egy 11 éves lánnyal, akit később megfojtott 2024 szeptemberében Nyíregyházán - közölte a törvényszék sajtóosztálya az MTI-vel pénteken.

A tájékoztatás szerint a vádlott kórházi kezelésre, sebkötözésre kísérte szállásadója kiskorú lányát, akivel korábban - a gyermek 12. születésnapja előtt - szexuális kapcsolatot létesített. A kezelés után Nyíregyházán sétáltak, a férfi megivott egy üveg bort és ittas állapotba került.



A legjobb családokban is megesik...

Amikor egy elhagyatott, erdős területre értek újra szexuális kapcsolatba kerültek, majd a sértett közölte, hogy gyermeket vár a férfitól és meg is szeretné tartani. A vádlott emiatt haragra gerjedt és megütötte, majd egy ruhadarabbal megfojtotta a lányt, a holttestet a helyszínen hagyva pedig rokonaihoz menekült - írták.

A lány eltűnését édesanyja jelentette a rendőrségen, később a körözési eljárásban a vádlott bevallotta a tettét a nyomozóknak és megmutatta az elkövetés helyét is. Az igazságügyi orvosszakértői vizsgálatból derült fény arra, hogy a sértett nem volt állapotos - közölték.

A sajtóanyag szerint a bíróság elsőfokon aljas indokból, tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettében, tizenkettedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett szexuális erőszak bűntettében, valamint szexuális visszaélés bűntettében mondta ki bűnösnek a többszörös visszaeső vádlottat. Halmazati büntetésül ítélték életfogytig tartó fegyházbüntetésre, amelyből legkorábban 25 év eltelte után bocsátható feltételes szabadságra.

