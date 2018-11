Külföld :: 2018. november 7. 07:29 ::

A demokraták megszerezték a képviselőházat, a republikánusok megtartották a szenátust

Előrejelzések szerint a Republikánus Párt növelheti többségét a szenátusban, míg a Demokrata Párt megszerzi a többséget a képviselőházban a kedden tartott amerikai félidős választásokon.

A CNN hírtelevízió által ismertetett prognózisok szerint a szövetségi törvényhozás százfős felsőházában 51 helyet birtokló republikánusok kulcsfontosságúnak ítélt győzelmet arattak Indiana, Texas és Észak-Dakota államokban, így részben megőrizve eddigi helyeiket, részben pedig újakat szerezve továbbra is többségben lesznek a szenátusban. A szenátusban 35 helyet választottak újra, a republikánus szenátorok az eddig ismert eredmények szerint megőrizték bársonyszéküket, a visszavonuló republikánus helyére pedig az újonnan jelölt republikánus politikusokat választották meg.

Utah államban a visszavonuló Orrin Hatch szenátor helyére Mitt Romneynak, a 2012-es elnökválasztás republikánus elnökjelöltjének szavaztak bizalmat, Tennessee államban pedig a szintén visszavonuló Bob Corker helyett Marsha Blackburn lett a győztes republikánus. Győzelmével Romney, aki korábban Massachusetts állam kormányzója volt, visszatér az országos politikába. A jobboldali szenátoroknak kulcsfontosságú helyeken sikerült győzelmet aratniuk. Például Texasban Ted Cruz megőrizte a választók bizalmát, de az alapvetően konzervatív Indianában és Kentuckyban is republikánus szenátor-jelöltek mellett döntöttek a választók.

Viszont elhódítottak két szenátori helyet is a demokratáktól. Észak-Dakotában Kevin Cramer ütötte el az újrázás lehetőségétől Heidi Heitkamp demokrata párti szenátort, Missouriban pedig Claire McCaskill szenátor-asszonynak kellett búcsút mondania a washingtoni munkájának. Josh Hawley államügyész személyében Missouri republikánus szenátort küld a szövetségi törvényhozás felsőházába. A kongresszus alsóházában viszont az előrejelzések szerint a Demokrata Párt megszerzi a többséget a republikánusoktól.

A demokratáké lehet a képviselőház

A Fox és a CNN hírcsatorna és az NBC televízió által ismertetett prognózisok szerint a demokrata képviselők száma bizonyosan meghaladja majd a többséghez szükséges 218-at a szövetségi törvényhozás 435 fős alsóházában. Végleges eredmény ugyan még nem született, de Nancy Pelosi, a demokraták képviselőházi frakcióvezetője a Bloomberg hírügynökségnek nyilatkozva már biztosra mondta a demokrata többséget az alsóházban. A republikánusokhoz közelálló Fox televízió elemzői, köztük Karl Rove, a 2001 és 2009 között hivatalban lévő George W. Bush elnök volt főtanácsadója már azt vette számba, hogyan változhatnak majd a képviselőházi bizottságok elnöki posztjai, és ez milyen következményekkel járhat a republikánus Donald Trump elnökségére.

A televízió megszólaltatta Ed Rendellt, Pennsylvania volt demokrata párti kormányzóját, aki azt tanácsolta a demokrata politikusoknak: ne Donald Trump vélt ügyeinek vizsgálódásaival foglalkozzanak, hanem a törvényalkotással, elsősorban is az egészségbiztosítást és a bevándorlást szabályozó törvények kimunkálásával. Más szakértők viszont azt jósolták, hogy a demokrata képviselők nem fogják kímélni az elnököt, többek között számon kérik rajta adóbevallásait, amelyeket a 2016-os megválasztása előtti kampányban nem mutatott be. Várható, hogy a két évvel ezelőtti választásokba való állítólagos orosz beavatkozással kapcsolatos vizsgálattal kapcsolatban is megpróbálnak neki kellemetlen pillanatokat szerezni.

Trump megosztja a társadalmat

A szavazók mindössze 44 százaléka elégedett Donald Trumppal, míg 55 százalékuk kifogásolja az amerikai elnök tevékenységét. A CNN által az első urnazárások közeledtével ismertetett eredmények szerint a szavazóhelyiségeket elhagyó választók 41 százaléka vélekedett úgy, hogy jó irányba tart az ország, 56 százalék szerint viszont rossz irányba tartanak.

(MTI)