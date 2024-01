Külföld, Antimagyarizmus :: 2024. január 14. 22:53 ::

Februárban ismét Magyarországra készül az antifa csürhe

A németországi antifákhoz köthető weboldalon felhívás jelent meg az idei Becsület Napjával kapcsolatban.

Ahogy a kommunisták fogalmaznak: "A 2023-as budapesti »Becsület Napja« körüli események során az antifasiszták tömeges elnyomásnak voltak kitéve. Azóta az ügyészség nyilvánosan keresi az aktivistákat. A német és magyar rendőrség a jobboldali konzervatív és fasiszta média narratíváit használja fel, és bűnszervezetnek tekinti az Antifa mozgalmat."

Szerintük a fasiszták Európa-szerte továbbra is biztonságos és kapcsolatteremtő helyként használják Magyarországot. Erre három példát hoznak fel az oldalukon.

1. "2023 májusában számos (szélső)jobboldali képviselő találkozott Budapesten a CPAC (Conservative Political Action Committee) konferencia keretében. A rendezvényt a Donald Trumphoz közel álló, azonos nevű amerikai egyesület és a Fidesz-közeli Alapjogokért Központ szervezte. A konferencia a jobboldali konzervatívok és a nyíltan fasiszta emberek, egyesületek és pártok találkozóhelye (olyan "fasiszta" személyek voltak jelen, mint például Varga Judit - a szerk.)."

2. "Alig két nappal később a Budapesttől 80 kilométerre fekvő Csókakőn került sor az European Fight Night-ra. A küzdősport esemény Európa minden részéből vonzotta a neonácikat. Ezt többek között a falu polgármestere tette lehetővé, aki maga is a Fideszhez tartozik."

3. "Ugyanebben az évben állami támogatást kapott a Hazajáró Honismereti és Túra Egylet egyesület, amely a német nácik és a magyar fasiszták kitörési kísérletének hivatalos túráját szervezi a Becsület napján. 70 millió forint - több mint 180 ezer eurónak megfelelő összeg - folyt be az államkasszából a szervezők zsebébe. Az, hogy a Fidesz neofasiszta rendezvényeket vagy ilyen rendezvényeket szervező szervezeteket támogat, nem újdonság. Ezeknek a nyíltan jobboldali kapcsolatoknak a kormányhoz fűződő folytonosságát sem Magyarországon, sem más EU-államokban nem cáfolják és nem is tagadják."



Készül a magyarországi mókusőrs is

Mint írják "jelentős sikereket értek el az eddigi ellenállás során Budapesten is", így "a budapesti elvtársak 2024 februárjában szeretnék folytatni a korábbi évek sikeres mozgósításait." Állításuk szerint az antifasiszta tiltakozásokat "Németországban és Magyarországon is súlyosan kriminalizálják", de ennek ellenére "nem ijednek meg az elnyomástól" és nem szeretnék "magukra hagyni a magyarországi antifasisztákat", így idén is agyhalottakat toboroznak a hazai Becsület Napja idejére.

Ezzel párhuzamosan a hazai antifák is készülnek a februárra. Meglátjuk, meddig merészkednek majd a védteleneket összeverő internacionalista terroristák.

(Kuruc.info)