Simion a győzelme esetén a korábban a választásból kizárt "vasgárdistát" tenné meg miniszterelnöknek

A román elnökválasztás első fordulóját a voksok több 40 százalékával megnyerő George Simion, a magyarellenes Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) elnöke államfővé választása esetén az "alkotmányos rend elleni uszítás és fasiszta propaganda gyanújával" bűnvádi eljárás alá vont Calin Georgescut bízná meg kormányalakítással, ha pedig a parlament nem szavazna bizalmat miniszterelnök-jelöltjének, akkor feloszlatná a törvényhozást, és előrehozott választást írna ki - jelentett be az államfőjelölt a Digi24 hírtelevíziónak adott interjújában.

Simion kifejtette: megígérte az embereknek, hogy elnökké választása esetén - a tavalyi érvénytelenített elnökválasztás első fordulóját megnyerő, a megismételt elnökválasztás jelöltjei közül azonban kizárt - Calin Georgescu lesz a miniszterelnök, és tartja magát ehhez a vállalásához. Hozzátette, ha Georgescunak nem sikerül parlamenti többséget kialakítania maga körül, az alkotmány lehetőséget ad az elnöknek arra, hogy feloszlassa a parlamentet. Kérdésre válaszolva elmondta, az előrehozott választás is szóba jöhet, de ezt a forgatókönyvet szeretné elkerülni - összegezte a kedd esti műsorban elhangzottakat az Agerpres hírügynökség.

A jelölt ugyanakkor megjegyezte: nem hinné, hogy előrehozott választásra kerülne sor, mert azt valószínűsíti, hogy sikerül meggyőzni a törvényhozók több mint 50 százalékát, hogy megszavazza a Georgescu-kormány beiktatását.

George Simion tervei közé tartozik továbbá a parlament épületébe költöztetni a kormányt és a minisztériumok központi apparátusait. Szerinte Európa legnagyobb és a világ második legnagyobb közigazgatási rendeltetésű épületében kell hogy legyen elegendő hely ehhez.

Simion kijelentette, hogy határozottan ellenzi az adóemeléseket, és megválasztása esetén szorgalmazni fogja a minimálbér adóterhének csökkentését. Ugyanakkor "barátságtalan intézkedések" támogatásától sem zárkózna el is, ezek közül a közalkalmazottak számának csökkentését, az államapparátus hatékonyabbá tételét emelte ki.

Hangsúlyozta, jelenleg 1 millió 300 ezer ember dolgozik a román közszférában, és szerinte fokozatosan vissza kellene térni a két évtizeddel korábbi 800 ezres létszámhoz. Hozzátette, a leépítések nem érintenék a tanárokat, az orvosokat vagy az amúgy is létszámhiánnyal küzdő rendőrséget, tűzoltóságot vagy hadsereget.

Az AUR elnökének elképzelései szerint 12 minisztere és legtöbb 50 államtitkára lenne az új kormánynak. Azt is elmondta, hogy mivel a külügy, a védelem és az igazságügy terén az államfőnek is vannak előjogai, ezzel a három minisztériummal "aktívabb" együttműködést folytatna - számolt be az Agerpres.

Románia 19 millió szavazópolgára május 18-án választ elnököt az ország élére. A második fordulóban Nicusor Dan, Bukarest független főpolgármestere lesz az AUR-elnök ellenfele.

(MTI nyomán)