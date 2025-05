Külföld :: 2025. május 17. 13:55 ::

Teherán szerint Trump hazudozik

Cáfolta Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter Donald Trump amerikai elnök médiajelentésekben idézett kijelentését arról, hogy Teherán amerikai javaslatot kapott volna az atomvita rendezésére.

Aragcsi a X platformon szombaton azt írta, hogy Irán sem közvetlen, sem közvetett ajánlatot nem kapott az Egyesült Államoktól. "Nincs olyan forgatókönyv, amelyben Irán feladná a békés célokra szánt urán dúsításához való nehezen kivívott jogát..." - írta. Üzenetében kifogásolta egyúttal, hogy az Egyesült Államok a médián keresztül "zavaros és ellentmondásos üzeneteket" terjeszt a világnak, amelyek nem segítik a folyamatban lévő atomtárgyalásokat.

Aragcsi hangsúlyozta, hogy Irán ugyan folytatni kívánja a párbeszédet az Egyesült Államokkal és megállapodásra kíván jutni, de nem hagyja magát washingtoni diktátumok által befolyásolni.

Miután pénteken elindult az Egyesült Arab Emírségekből, az amerikai elnök az Air Force One fedélzetén újságíróknak azt mondta, hogy az Egyesült Államok hivatalos javaslatot nyújtott be Teheránnak. Trump hozzátette: "ennél is fontosabb, hogy tudják, gyorsan kell cselekedniük, mert különben valami rossz fog történni".

Irán elnöke, Maszúd Peszeskján szombaton kijelentette, hogy Donald Trump amerikai elnök egyszerre beszél békéről és fenyegetőzik.

Abbász Aragcsi külügyminiszter, Maszúd Peszeskján iráni elnök és a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség már több alkalommal is hangsúlyozta, hogy Irán nem dolgozik atomfegyverprogramon. Az ország vezetése pedig határozottan elutasítja a nukleáris technológia és az urándúsítás feladását.

Irán legfőbb vezetője, Ali Hamenei ajatollah szombaton kijelentette, hogy Donald Trump amerikai elnöknek az országáról a Perzsa-öbölben tett látogatása során elhangzott megjegyzései "nem érdemelnek választ".

Hamenei szerint Trump hazudott, amikor azt mondta, hogy békét akar, idézve az amerikai elnök kijelentését, miszerint Iránnak gyorsan lépnie kell a nukleáris programjára vonatkozó amerikai javaslattal kapcsolatban, különben "valami rossz fog történni".

Irán 2015-ben a bécsi nukleáris megállapodás értelmében beleegyezett nukleáris programjának a korlátozásába. Trump 2018-ban első hivatali ideje alatt egyoldalúan kilépett a megállapodásból, és új, szigorú szankciókat vezetett be. Válaszul Teherán is felhagyott a megállapodás korlátozásainak betartásával.

(MTI)