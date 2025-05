Külföld, Gazdaság :: 2025. május 21. 18:27 ::

Rendeléshiányról panaszkodik a német vállalatok csaknem 40 százaléka

Januárhoz képest némileg csökkent, azonban továbbra is magas volt a rendeléshiányról beszámoló vállalatok aránya áprilisban a müncheni ifo gazdaságkutató intézet felmérésének szerdán közzétett eredményei szerint.

Az ifo intézet (ifo Institut - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e.V.) honlapján olvasható összefoglaló alapján áprilisban a német vállalatok 37,3 százaléka számolt be rendeléshiányról, szemben a januári 40,2 százalékkal.

Az év eleje óta látott enyhülés ellenére azonban a rendeléshiány által érintett vállalatok aránya hosszú távú összehasonlításban továbbra is magas.

A szerény javulás ellenére ez még nem jelent tartós fellendülést - nyilatkozta Klaus Wohlrabe, az ifo felmérésekért felelős vezetője. A kereslet számos helyen továbbra is visszafogott, a jelenlegi nagyfokú bizonytalanság pedig gyorsan megfordíthatja a javuló tendenciát - tette hozzá Wohlrabe.

A német iparban a rendeléshiányról beszámoló vállalatok aránya jelentősen, a januári 44,8 százalékról 36,8 százalékra csökkent áprilisban. Az autóiparban és a vegyiparban valamelyest enyhült a megrendelések hiánya. Ugyanez az arány a gépiparban nagyon magas, 43 százalék körüli volt áprilisban. Az élelmiszeriparban és az italgyártók körében 19 százalékról 25 százalékra nőtt a rendeléshiányról jelentő vállalatok aránya, az arány azonban az emelkedés ellenére is viszonylag alacsony.

A megrendelések hiánya továbbra is széles körben elterjedt a német nagy- és kiskereskedelemben egyaránt. A nagykereskedelemben a vállalatok valamivel több mint 61 százaléka, a kiskereskedelemben pedig a vállalatok mintegy fele számolt be rendeléshiányról. Az ifo közleménye szerint a fogyasztók visszafogott vásárlási hajlandósága továbbra is érezteti hatását.

A szolgáltatószektorban enyhén, 31,2 százalékról 32,2 százalékra nőtt a rendeléshiány által sújtott cégek aránya. A munkaerő-kölcsönző vállalatok 73,4 százaléka számolt be a rendelések hiányáról a munkaerőpiac gyengülő tendenciái közepette. A szállodaiparban a vállalatok 60 százaléka, míg az informatikai szolgáltató cégek 47,8 százaléka panaszkodott rendeléshiányról az év negyedik hónapjában.

