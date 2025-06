Külföld, Migránsbűnözés :: 2025. június 3. 08:19 ::

Az amerikai bevándorlási hatóság másfél ezer illegális bevándorlót tartóztatott le

Az amerikai bevándorlási hatóság emberei mintegy másfél ezer illegális bevándorlót tartóztattak le a szervezet történetének legátfogóbb műveletében Massachusetts államban - jelentették be Bevándorlási- és Vám-végrehajtás (Immigration and Custom Enforcement - ICE) vezetői hétfőn.

A szövetségi szervezet Bostonban tartott sajtótájékoztatóján elhangzott, hogy az Operation Patriot névre keresztelt, májusban végrehajtott intézkedéssorozat során 1461 illegálisan az Egyesült Államokban tartózkodó bevándorlót vettek őrizetbe. A hatóság közlése szerint a letartóztatott személyek több mint felét - 790 embert - bűncselekmény miatt már korábban elítélték, illetve bűntetőeljárás zajlik ellenük, 277 esetében pedig már végleges kitoloncolási határozat volt érvényben.

A Massachusetts államban végrehajtott többhetes átfogó intézkedésben más szövetségi államok tisztségviselői is részt vettek, a többi között a Szövetségi Nyomozó Iroda és a kábítószer-hatóság emberei.

Tavasszal hasonló nagyszabású akciót hajtottak végre illegális, elsősorban bűncselekményekkel összefüggésbe hozható bevándorlók kézre kerítésére Floridában, akkor 1120 ember vettek kitoloncolási őrizetbe.

A bevándorlási hatóság vezetői a múlt héten közölték, hogy a jövőben naponta 3000-re növelik azok számát, akiket törvénytelen tartózkodás miatt kitoloncolási őrizetbe helyeznek az Egyesült Államok területén.

Massachusetts állam demokrata kormányzója magyarázatot követelt a fellépéssorozattal összefüggésben. Maura Healey egy 18 éves, illegálisan az országban tartózkodó középiskolás esetét kiemelve bírálta a szövetségi hatóságokat.

Todd Lyons, az ICE megbízott igazgatója a Bostonban tartott sajtótájékoztatón a demokrata vezetésű állam tisztségviselőinek kifogásaira azzal reagált, hogy ha az úgynevezett menedékvárosok változtatnának politikájukon, és átadnák az erőszakos, bűnöző külföldieket, akkor ők nem "kényszerülnénk megjelenni a közösségekben".

Az Egyesült Államokban több száz, általában demokrata vezetésű nagyváros menedékvárosként határozza meg magát, aminek értelmében nem működik együtt a bevándorlási hatóságokkal, akik illegális bevándorlók után kutatnak.

Az amerikai belbiztonsági minisztérium hétfőn azt is bejelentette, hogy szélesíti a bevándorlási hatóság telefonos bejelentési szolgálatát, részben a Colorado állambeli Boulderben vasárnap elkövetett gyújtópalackos támadás miatt, amelyet egy palesztinpárti, illegálisan az Egyesült Államokban tartózkodó egyiptomi állampolgár hajtott végre egy Izraellel szimpatizáló civil csoport, a Run for Their Lives felvonulásán.

