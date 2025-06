Külföld :: 2025. június 9. 20:22 ::

NAÜ: komoly aggodalmat vált ki, hogy Irán gyorsan növelni tudta dúsított urániumkészletét

Komoly aggodalmat vált ki, hogy Irán gyorsan növelni tudta az atomfegyverek szempontjából releváns küszöbértéket megközelítő szintre dúsított urániumkészletét - jelentette ki hétfőn Rafael Grossi, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) főigazgatója Bécsben, a szervezet kormányzótanácsa előtti felszólalásában.

A NAÜ főigazgatója a tanácskozást követő sajtótájékoztatóján rámutatott, hogy Irán az egyetlen atomfegyverekkel nem rendelkező ország, amely ilyen anyagot termel. Grossi követelte egyben, hogy Teherán végre adjon magyarázatot egyes rejtélyes nukleáris projektjei kapcsán felmerült kérdésekre. "Sürgősen felszólítom Iránt, hogy teljes körűen és tartósan kezdjen együttműködni a Nemzetközi Atomenergia-ügynökséggel" - mondta.

A NAÜ szerint a teheráni vezetés a 2000-es évek elejéig atomfegyver-komponensek fejlesztését szolgáló programot működtetett, s azt követően is üzemeltetett részprogramokat, amelyek "e tekintetben relevánsak lehetnek" - ismertette Grossi. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a NAÜ nem azt állítja, hogy még most is zajlik atomfegyverprogram. Az ügynökség mindemellett nem kezeskedhet azért, hogy az Iránban jelenleg folytatott nukleáris tevékenységek kizárólag békés célokat szolgálnának.

Németország, Franciaország, Nagy-Britannia és az Egyesült Államok a héten határozatban akarja rögzíteni, hogy Irán nem teljesíti kötelezettségeit a NAÜ-vel szemben. Amennyiben Teherán továbbra sem mutat együttműködési hajlandóságot, úgy az ENSZ Biztonsági Tanácsa elé is kerülhet az ügy még a nyáron.

Iráni tisztségviselők a nyugati nyomásgyakorlás közepette következményekkel fenyegettek, ugyanakkor viszont ismételten arról biztosítottak mindenkit, hogy az Iszlám Köztársaság nem tervez atomfegyvereket építeni.

Teherán és Washington között május végén ért véget az iráni atomprogramról folyó tárgyalások ötödik fordulója. Az Egyesült Államok az iráni kormánytól az urándúsítás teljes leállítását követeli - Washington szerint ez szükséges intézkedés az iráni atomfegyverek fejlesztésének tartós megakadályozásához.

(MTI)