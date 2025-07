Külföld :: 2025. július 9. 21:55 ::

Küszöbön áll a zsidó és a szír terroristák összeborulása - "csak" a Golánról kellene lemondani cserébe

Izrael és Szíria esetleges diplomáciai kapcsolatfelvételéről tárgyaltak egy szerdai konferencián a kneszetben egy szíriai és egy szaúd-arábiai vendég részvételével. Erről a konferencia egyik résztvevője, Sadi Martíni szíriai üzletember és politikai aktivista számolt be az izraeli sajtónak.

A közel-keleti regionális biztonsági együttműködés lehetőségeit vizsgáló parlamenti rendezvényen rendhagyó módon vehetett részt a szíriai politikai aktivista és egy szaúdi újságíró.

A konferencián Martíni idézte Ahmed es-Saraa ideiglenes szíriai elnök azon kijelentését, hogy "száz évben egyszer adódik olyan lehetőség az Izrael és a Szíria közötti kapcsolat felvételére, mint most". De es-Saraa figyelmeztetett: ez a lehetőség "nem tart örökké" - mondta Martíni a The Times of Israel című lapnak nyilatkozva. Beszámolója szerint nemrég személyesen találkozott es-Saraával Damaszkuszban. Mintegy kétórás megbeszélésük központi témája Izrael volt - jegyezte meg.

A konferencián Abdelazíz al-Hamisz szaúdi újságíró hangsúlyozta, hogy országa vezetésének megközelítése szerint a palesztinkérdés - különösen a Gázai övezet helyzete - elválaszthatatlan része minden olyan tárgyalásnak, amely a hazája és az Izrael közötti viszony normalizálását érinti.

Jaír Lapid, az izraeli parlamenti ellenzék centrista vezetője arról beszélt, hogy ha Szíria lemondana az izraeli megszállás alatt álló Golán-fennsík visszaköveteléséről, akkor Izrael kész volna élére állni egy olyan regionális koalíciónak, amelynek célja az arab ország újjáépítése.

Diplomáciai források szerint is folynak a háttérben "csendes tárgyalások" Szíria és Izrael között, amelyeknek a célja egyelőre nem a teljes békekötés, hanem egy korlátozott biztonsági megállapodás. Ennek részeként felmerült az iráni befolyás visszaszorítása Szíriában, a "terrorcsoportok" mozgásterének csökkentése a határ mentén, valamint biztonsági garanciák, demilitarizált zónák kialakítása - írta a The Times of Israel.

Sajtóértesülések szerint Ahmed es-Saraa hétfőn Abu-Dzabiban találkozott Cahi Hanegbi izraeli nemzetbiztonsági tanácsadóval, ami újabb lépést jelent a két ország közötti, egyelőre informális együttműködésben.

(MTI nyomán)