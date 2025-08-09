Külföld :: 2025. augusztus 9. 17:17 ::

Fellebbeztek a moldovai gagauz autonóm terület vezetőjének védői a politikus őrizetbe vétele ellen

A moldovai gagauz autonóm terület vezetőjének, Evghenia Gutulnak az őrizetbe vételéről szóló döntés megsemmisítését kérték a vádlott ügyvédei, arra hivatkozva, hogy azt még a bírósági eljárás befejezése előtt hozták meg - közölte szombaton a moldovai egyes tévécsatorna Natalja Bajram ügyvédnek a Telegramon tett bejegyzésére hivatkozva.

"A védelem szerint Evghenia Gutul őrizetbe vétele egy olyan ítélet alapján, amely nem rendelkezik jogerővel, törvénytelen cselekmény" - idézte a televízió az ügyvéd nyilatkozatát, aki további eljárási szabálysértésekre is felhívta a figyelmet.

Korábban Bajram közölte, hogy a védők a jövő héten tervezik a határozat megfellebbezését a chisinaui fellebbviteli bíróságon. A bíróság azzal vádolja Gutult, hogy szabálytalanságokat követett el az ellenzéki Sor párt finanszírozásában. Az autonómia vezetője határozottan visszautasítja az összes vádat, és politikai ügynek tekinti az ellene folyó jogi eljárást. Állítása szerint a per mögött a kormányzó, Nyugat-barát Cselekvés és Szolidaritás Pártja áll.

Gutul viszonya a moldovai vezetéssel 2023-ban romlott meg, miután megnyerte a gagauz autonómiaválasztást, és kijelentette: erősíteni kívánja a régió baráti kapcsolatát Oroszországgal, egyúttal bírálta Chisinau Moszkvával szembeni konfrontatív politikáját. A moldovai hatóságok megpróbálták törvénytelennek nyilvánítani a választásokat, de a gagauz parlament szolidaritását fejezte ki Gutullal, és a régióban több nagyobb tüntetés is zajlott a vezető támogatására. Eközben Maia Sandu moldovai elnök megtagadta, hogy aláírja Gutul kormánytaggá történő kinevezését, noha ezt az ország jogszabályai előírják.

(MTI)