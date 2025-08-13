Külföld, Háború :: 2025. augusztus 13. 17:25 ::

Megkezdték szolgálatukat a Romániába telepített német Eurofighter harci repülők

Megkezdték a román légierővel közös légtérvédelmi szolgálatukat a Romániába telepített német Eurofighter harci repülőgépek - jelentette szerdán a G4Media hírportál Németország bukaresti nagykövetségének bejelentésére hivatkozva.

A német légierő öt Eurofighter Tyfoon vadászgépe a NATO olasz parancsnokság alatt működő megerősített légtérvédelmi járőrszolgálatához (eAPS) csatlakozik és - a harci repülőket kiszolgáló 170 tagú katonai különítménnyel együtt - a konstancai kikötő közelében, a Fekete-tenger partvidékén lévő Mihail Kogalniceanu katonai támaszponton fog állomásozni.

"Németország immár negyedik alkalommal támogatja közeli szövetségesét a NATO keleti szárnya légterének felügyeletében - idézte Peer Gebauer nagykövetet a külképviselet közleménye. Ez egy erős biztonságpolitikai üzenet Romániának és NATO-szövetségeseinknek: velük együtt részt veszünk a szövetség területének védelmében" - idézte Markus Teglasnak, a külképviselet ügyvivőjének közleményét a román hírportál.

(MTI)