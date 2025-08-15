Külföld :: 2025. augusztus 15. 09:28 ::

Pufi a duma elnökével nosztalgiázott a felszabadító Vörös Hadseregről

Vlagyimir Putyin orosz államfő nevében köszöntötte fel az észak-koreai vezetőt Koreának a japán gyarmati uralom alól való felszabadulása 80. évfordulója alkalmából Vjacseszlav Vologyin, az Állami Duma (orosz alsóház) elnöke, amikor pénteken Phenjanban fogadta őt Kim Dzsongün.

Észak-Koreában augusztus 15-én ünneplik a Hazafias Felszabadulás Napját arra emlékezve, hogy a szovjet Vörös Hadsereg és koreai egységek vereséget mértek a japán Kvantung hadseregre, és felszabadították a Koreai-félszigetet. Dél-Koreában a felszabadulást szintén megünneplik.

Vologyin a KNDK Legfelsőbb Népi Gyűlésének meghívására tartózkodik hivatalos látogatáson Észak-Koreában, és több phenjani vezetővel találkozott.

(MTI)