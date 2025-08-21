India szerdán bejelentette, hogy sikeresen tesztelt egy közepes hatótávolságú ballisztikus rakétát, amely üzembe helyezése után nukleáris robbanófejjel elérheti Kína bármely részét.
A proud moment for India!— BJP Mahila Morcha (@BJPMahilaMorcha) August 21, 2025
Successful test of Agni-5 ICBM from Chandipur, Odisha, with a range of 4,790 km is a shining symbol of India’s strategic strength and self-reliant scientific prowess.#Agni5 #ViksitBharat #AatmanirbharBharat pic.twitter.com/kd0I46wnJz
Az Agni-5 típusú rakétát sikeresen indították Orisza államból, India keleti részén. A hatóságok közölték, hogy a rakéta "minden működési és műszaki paramétert teljesített".
INDIA SUCCESSFULLY TESTS N-CAPABLE AGNI-5 MISSILE— Rahul Shivshankar (@RShivshankar) August 20, 2025
The advanced missile has a strike range of over 5,000 kilometers, showcasing India’s long-range strategic capability. pic.twitter.com/wY6zYFsa42
India és Kína, a világ két legnépesebb országa, Dél-Ázsia befolyásáért verseng. Kapcsolataik 2020-ban romlottak meg, miután véres összecsapás történt a két ország határán.
India az Egyesült Államokkal, Ausztráliával és Japánnal együtt tagja a Quad (Négyek) nevű biztonsági szövetségnek, amelyet Kína ellensúlyaként tekintenek.
Az elmúlt időszakban ugyanakkor a két ország közeledni kezdett egymáshoz, tavaly októberben Narendra Modi indiai miniszterelnök öt év után először találkozott Kína vezetőjével, Hszi Csin-pinggel egy oroszországi csúcstalálkozón. Modi várhatóan a hónap végén teszi első látogatását Kínába 2018 óta, hogy részt vegyen a regionális biztonsági szervezet, a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) csúcstalálkozóján.
(MTI)