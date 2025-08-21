Külföld :: 2025. augusztus 21. 07:36 ::

India sikeresen tesztelt egy ballisztikus rakétát, amely Kína bármely részét elérheti

India szerdán bejelentette, hogy sikeresen tesztelt egy közepes hatótávolságú ballisztikus rakétát, amely üzembe helyezése után nukleáris robbanófejjel elérheti Kína bármely részét.





Successful test of Agni-5 ICBM from Chandipur, Odisha, with a range of 4,790 km is a shining symbol of India’s strategic strength and self-reliant scientific prowess.#ViksitBharat #AatmanirbharBharat pic.twitter.com/kd0I46wnJz A proud moment for India!Successful test of Agni-5 ICBM from Chandipur, Odisha, with a range of 4,790 km is a shining symbol of India’s strategic strength and self-reliant scientific prowess. #Agni5 August 21, 2025

Az Agni-5 típusú rakétát sikeresen indították Orisza államból, India keleti részén. A hatóságok közölték, hogy a rakéta "minden működési és műszaki paramétert teljesített".





The advanced missile has a strike range of over 5,000 kilometers, showcasing India’s long-range strategic capability. INDIA SUCCESSFULLY TESTS N-CAPABLE AGNI-5 MISSILEThe advanced missile has a strike range of over 5,000 kilometers, showcasing India’s long-range strategic capability. pic.twitter.com/wY6zYFsa42 August 20, 2025

India és Kína, a világ két legnépesebb országa, Dél-Ázsia befolyásáért verseng. Kapcsolataik 2020-ban romlottak meg, miután véres összecsapás történt a két ország határán.

India az Egyesült Államokkal, Ausztráliával és Japánnal együtt tagja a Quad (Négyek) nevű biztonsági szövetségnek, amelyet Kína ellensúlyaként tekintenek.

Az elmúlt időszakban ugyanakkor a két ország közeledni kezdett egymáshoz, tavaly októberben Narendra Modi indiai miniszterelnök öt év után először találkozott Kína vezetőjével, Hszi Csin-pinggel egy oroszországi csúcstalálkozón. Modi várhatóan a hónap végén teszi első látogatását Kínába 2018 óta, hogy részt vegyen a regionális biztonsági szervezet, a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) csúcstalálkozóján.

(MTI)