Külföld :: 2025. augusztus 22. 07:31 ::

Újraindul a vasúti személyszállítás Bukarest és Kijev között

A Bukarest és Kijev közötti vasúti személyszállítás újraindításáról állapodott meg Románia és Ukrajna - jelentette be Ionel Scriosteanu, a bukaresti közlekedésügyi minisztérium államtitkára.

A rendszeres járatok már szeptemberben elindulhatnak - idézte az economedia.ro az államtitkárt.

A két főváros közötti vasúti személyforgalmat 2020-ban, a koronavírus-járvány idején függesztették fel. A vonat heti egy alkalommal közlekedett, 26 óra alatt tette meg a hozzávetőleg 1000 kilométeres távot.

Korábban a szerelvények a bukovinai Csernovic (Csernivci) érintésével közlekedtek, most azonban Moldova Köztársaságon keresztül, Chisinau érintésével fognak. A vonat négy kocsiból fog állni, a tervek szerint a menetidő 24 óránál kevesebb lesz.

A tárgyalás során felmerült annak a lehetősége, hogy a jövőben a szerelvény a bulgáriai Várnáig közlekedjen.

(MTI)