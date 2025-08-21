Külföld :: 2025. augusztus 21. 23:06 ::

Libanonban megkezdődött az első palesztin menekülttábor fegyvereinek beszolgáltatása

A bejrúti Burzs al-Barazsné táborban megkezdődött az első libanoni palesztin menekülttábor fegyvereinek a beszolgáltatása - jelentette be a táborok helyzetének felülvizsgálatára létrehozott nemzetközi bizottság elnöke csütörtökön.

Ramez Damaskie hozzátette, hogy a beszolgáltatott fegyvereket a libanoni hadsereg veszi át és helyezi őrizetbe. Egy névtelenséget kérő palesztin biztonsági tisztségviselő pedig az AFP francia hírügynökségnek azt mondta, hogy az első fegyvereket a Palesztin Hatósággal kapcsolatban álló csoport, a Fatah tagjai adják át a hadseregnek annak a megállapodásnak a részeként, amelyet Mahmúd Abbász palesztin elnök és Joseph Aoun libanoni elnök májusi, bejrúti tárgyalásain dolgoztak ki.

A megállapodás értelmében a jövőben már csak a libanoni hadsereg birtokolhat fegyvereket az országban, a táborokban élő palesztin menekültek helyzetét és életkörülményeit pedig a libanoni szuverenitás tiszteletben tartása mellett igyekeznek jobbá tenni.

A bejrúti menekülttábor biztonságért felelős tisztségviselője kijelentette, hogy "a Fatah kezdeményezése fegyvereinek beszolgáltatásáról szimbolikus lépés, amely az Aoun libanoni elnök és a palesztin elnök fia, Jasszer Abbász között létrejött megállapodásnak köszönhető".

Hozzátette, hogy ezzel a lépéssel a többi palesztin fegyveres csoportot is ösztönözni próbálják arra, hogy ők is kövessék ezt az utat, hiszen ők egyelőre nem határoztak arról, hogy átadják-e a fegyvereiket.

A libanoni vezetés az ország déli részén aktív Hezbollah és Izrael közötti harcok tavaly novemberi lezárását követően kezdte el szorgalmazni a fegyverek országos begyűjtését, miközben Izraelen kívül az Egyesült Államok is jelentős nyomást gyakorolt Aoun elnökre a szervezet lefegyverzése érdekében.

Az ENSZ palesztin menekülteket segélyező közel-keleti hivatalának (UNRWA) adatai szerint jelenleg mintegy 222 ezer palesztin él a többnyire túlzsúfolt libanoni menekülttáborokban, amelyekben egy régóta fennálló egyezség értelmében nem az állam, hanem a palesztin frakciók gondoskodnak a közbiztonság fenntartásáról.

(MTI nyomán)