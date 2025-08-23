Külföld :: 2025. augusztus 23. 22:10 ::

Hat diák vízbe fulladt egy egyiptomi strandon

Összesen 16 mentőautót vezényeltek az alexandriai Abu Talat strandra, miután jelentéseket kaptak arról, hogy diákok küzdenek az életükért a vízben – írja mások mellett a Sun az egyiptomi egészségügyi minisztérium közleményére hivatkozva.

Hat diák életét már nem sikerült megmenteni, őket a helyszínen halottnak nyilvánították. Három sérült diákot a parton láttak el, 21 embert pedig kórházba kellett szállítani.

A helyi hatóságok elrendelték a strand lezárását, és vörös zászlókat helyeztek ki a térségben, hogy figyelmeztessék az embereket, ne menjenek be a tengerbe a veszélyes hullámok és az erős áramlatok miatt. Nyomozást is indítottak annak kiderítésére, történt-e valamilyen biztonsági mulasztás.

Az egyiptomi egészségügyi minisztérium nem közölt részleteket a tragédia körülményeiről, de arra kéri a lakosságot, hogy tartsák be a biztonsági iránymutatásokat a strandokon. Khaled Abdel-Ghaffar, Egyiptom miniszterelnök-helyettese és egészségügyi minisztere hangsúlyozta, az állam mindenben támogatja a sérülteket és családjaikat.

(HVG)