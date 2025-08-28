Külföld :: 2025. augusztus 28. 07:31 ::

Megalomán magánállatpark miatt vizsgálódnak Indiában - Ázsia leggazdagabb emberének a fiáé

Vizsgálatot rendelt el a hét elején az indiai legfelsőbb bíróság az ország híres multimilliárdosa, Mukes Ambani fiának ügyében: azt kívánják felderíteni, milyen feltételek közepette szerzett be a férfi több ezer vadállatot egy óriási magánállatpark telepítéséhez.

A nyugat-indiai Gudzsarát államban, Dzsámnagarban létesített Vantara állatparkban több mint kétszáz elefánt, ötven medve, százhatvan tigris, kétszáz oroszlán, kétszázötven leopárd és kilencszáz krokodil él az indiai állatkerteket felügyelő hatóság listája szerint.

Az állatpark Anant Ambaninak, a Reliances Industries konglomerátum tulajdonosának, az Ázsia leggazdagabb embereként ismert Mukes Ambani fiának a tulajdona.

Az állatok többségét a gyanú szerint illegálisan vitték be az országba, vadvédelmi szakemberek szerint méltatlan módon.

Ez utóbbiak petíciója nyomán indította az indiai legfelsőbb bíróság a vizsgálatot, nyugalmazott bírákra bízva az ügyet.

A vizsgálat az állatok beszerzésére és tartására, valamint az állatkert tulajdonosának feltételezett pénzmosási ügyleteire terjed ki - tette hozzá a bíróság.

Márciusban a Süddeutsche Zeitung számolt be arról, hogy a vantarai magánállatpark 39 ezer állatot szerzett be, egyebek mellett a Kongói Demokratikus Köztársaságból, az Egyesült Arab Emírségekből, illetve Venezuelából.

Az állatpark kedden "teljes együttműködéséről" biztosította a nyomozókat és ismételten hangsúlyozta, hogy elkötelezett "az átláthatóság, az együttérzés és a törvény tisztelete iránt". Hozzátette, hogy az állatok mentését, védelmét és gondozását tekintik elsődleges kérdésnek.

Tavaly fényűző és extravagáns partit tartottak az állatparkban Anant Ambani esküvője alkalmából, amelyre meghívták Rihanna és Katy Perry énekesnőket is.

A több mint kétezer állatfajból összesen 150 ezer példányt tartó Vantara állatparkban működik a világ legnagyobbnak mondott, 400 hektáros elefántmenhelye.

(MTI)