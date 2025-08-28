Külföld, Videók :: 2025. augusztus 28. 00:10 ::

Bangladesi "niggerre" támadt rá egy túlbuzgó román atyafi Bukarestben

Egy ázsiai vendégmunkást származása miatt bántalmazó román fiatalembert helyezett 30 napos előzetes letartóztatásba szerdán a bukaresti második kerületi bíróság. Az ügyben rasszista és idegengyűlölő indítékkal elkövetett testi sértés miatt indult bűnvádi eljárás - közölte a Hotnews.ro hírportál.

A kedd esti incidensről maga a 20 éves elkövető szolgáltatott bizonyítékot a rendőrségnek, ugyanis saját telefonjával filmezte, amint hátulról megközelített egy stoplámpánál várakozó ételkihordó kerékpáros futárt, akit minden előzetes figyelmeztetés nélkül arcon ütött. Amikor a sértett megkérdezte, mi a probléma, a támadó "négernek" (pontosabban niggernek - a szerk.) nevezte a bangladesi vendégmunkást, és azt mondta neki, hogy ő itt a probléma, menjen vissza a saját országába, mert Romániában "betolakodó".

A fővárosi rendőrség szerint az esetnek egy szabadidejét töltő rendőr is tanúja volt, aki a sértett segélykiáltásaira reagálva közbelépett, és elfogta a helyszínről menekülni próbáló elkövetőt.

A rasszista indítékú incidens videófelvételét Marian Godina, egy közösségi ügyekben gyakran állást foglaló, 650 ezer követővel rendelkező brassói rendőr tette közzé Facebook-oldalán.

A Hotnews felidézte: Godina egy héttel korábban bejelentette, hogy idegengyűlölő és rasszista uszításért tett bűnvádi feljelentést Dan Tanasa parlamenti képviselő, a kormányoldal által szélsőségesnek tartott Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) szóvivője ellen, amiért a politikus a Facebook-oldalán arra biztatta követőit, hogy ne fogadják el az általuk megrendelt küldeményt, ha azt nem egy román futár hozza ki, "ne bátorítsák a képesítés nélküli ázsiai és afrikai vendégmunkások importját".

A magyar közösségi jelképek nyilvános használata ellen is perek tucatjait indító AUR-szóvivő bevándorlóellenes megnyilvánulása ügyében az országos diszkriminációellenes tanács hivatalból indított eljárást.

(MTI)