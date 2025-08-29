Külföld :: 2025. augusztus 29. 09:03 ::

Rendőrségi jármű tarolt egy motorost a jakartai tüntetések során

Egy ember életét vesztette és százakat őrizetbe vettek csütörtök éjjel Indonézia fővárosában, miután a parlament előtt egyebek között a képviselők járandóságának emelése ellen tiltakozó tüntetés résztvevői összetűztek a rendfenntartókkal - közölte az indonéz rendőrség és a tüntetés szervezői. Prabowo Subianto elnök pénteken nyugalomra intette a lakosságot.

Az ország legnagyobb diákszervezetének vezetője, Muzammil Ihsan bejelentette, hogy a történtek miatt péntekre újabb tüntetést hívtak össze.

A csütörtöki akcióval a képviselői fizetések emelése ellen tiltakoztak, valamint a munkafeltételek javítását követelték. Később a rendőrség könnygáz és vízágyú bevetésére kényszerült.

A kavarodásban egy rendőrségi jármű elütött egy kismotoron közlekedő férfit, aki életét vesztette - közölte Asep Edi Suheri jakartai rendőrfőnök. Hozzátette, hogy a haláleset pontos körülményeinek kivizsgálása megkezdődött, az érintett páncélozott járműben tartózkodókat ideiglenesen őrizetbe vették.

Hatszáz tüntetőt letartóztattak.

A haláleset után motoros tiltakozók is tüntetni kezdtek a rendőrség központi épületeinél, ahová emiatt katonákat is kivezényeltek.

A tervek szerint a pénteki diáktüntetést is a rendőrségi főhivatalnál tartják.

Prabowo Subianto köztársasági elnök pénteken nyugalomra kérte a lakosságot a történtek nyomán. Videoüzenetében az államfő részvétét fejezte ki a motoros halála miatt, és teljes körű hatósági vizsgálatot rendelt el az ügyben. Egyben arra kérte a lakosságot, hogy ne inogjon meg a kormányzatba vetett bizalma.

(MTI)