Macron akkor is kitölti a madátumát, ha bukik a kormány

Kitölti Emmanuel Macron "a francia nép által ráruházott mandátumát" 2027 tavaszáig, függetlenül attól, hogy mi lesz a francia miniszterelnök, François Bayrou által szeptember 8-ra kért bizalmi szavazás eredménye a Nemzetgyűlésben.

"A francia nép által rám ruházott megbízatást (...) a végéig gyakorolni fogom" - jelentette ki pénteken a francia elnök a dél-franciaországi Toulonban a 25. közös francia-német kormányülést követő sajtótájékoztatón.

Macron nem kívánt "politikai spekulációkba" bocsátkozni egy esetleges új nemzetgyűlési feloszlatásról és előrehozott választásokról a bizalmi szavazás valószínűsíthető kudarca után.

Az államfő úgy vélte, hogy a miniszterelnöke előtt álló kihívás "nem leküzdhetetlen", és felszólította a politikai erőket, hogy találjanak "megállapodási utakat" a költségvetésről.

Bayrou hétfőn jelentette be, hogy bizalmi szavazást kezdeményez szeptember 8-án a képviselők részéről a kormány adósságcsökkentő tervének végrehajtásához, és a 2026-ra meghatározandó költségvetési irányvonal támogatásához.

Ez a döntés egy újabb bizonytalan időszakot nyitott meg a francia belpolitikában, amelyben Macron ismét előtérbe került. Miután a kormány csak relatív többséggel rendelkezik a Nemzetgyűlésben, és az ellenzéki pártok - a baloldaltól a Marine Le Pen által vezetett, szuverenista jobboldali Nemzeti Tömörülésig - már jelezték, hogy nem szavaznak bizalmat a kormánynak, a jelenlegi helyzet szerint az a legvalószínűbb, hogy a kormány ugyanúgy megbukik, ahogy az tavaly december elején történt a Michel Barnier vezette előző kabinettel, szintén a tervezett költségvetési megszorítások miatt.

A kormány bukása esetén Macron kinevezhet egy új kormányfőt, vagy feloszlathatja a Nemzetgyűlést és új választásokat írhat ki, mielőtt új kormányt nevez ki.

Az ellenzéki pártok közül a Jean-Luc Mélenchon által vezetett radikális baloldali Engedetlen Franciaország és a Marine Le Pen által fémjelzett Nemzeti Tömörülés viszont a köztársasági elnök lemondását is követeli, és új elnökválasztást szeretne.

A szakszervezeti szövetség (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, Solidaires, FSU) eközben szeptember 18-ra országos közös mobilizációs napot hirdet, "beleértve a sztrájkot és a tüntetést is" a tervezett költségvetési megszorítások miatt - jelentette be pénteken Marylise Léon, a CFDT főtitkára. A mobilizációs nap elvileg tíz nappal a kormánnyal szembeni bizalmi szavazás után lesz, és nyolc nappal a közösségi oldalakon meghirdetett "Zárjunk le mindent szeptember 10-én" elnevezésű állampolgári mozgalom után.

"A költségvetési tervezet borzalmait tartalmazó múzeumot el kell vetni" - hangsúlyozta a CFDT vezetője, miközben a szakszervezetek közös közleményét olvasta fel a France Info hírrádióban. A szakszervezeti vezető szerint, ha a kormány a bizalmi szavazáson megbukik, "akkor is egy társadalmi és adóügyi igazságosságot biztosító költségvetésre lesz a jövőben szükség".

