Putyini utasítás: mostantól csak szovjet filmeket nézhetnek az orosz diákok

Az orosz oktatási minisztérium közzétett egy listát, hogy mely hazai filmeket lehet vetíteni az iskolákban. A Meduza szerint, melyet a HVG és a Mandiner is szemlézett, egyetlen egy orosz film sincs rajta, csak szovjet alkotások.

A szabályozás értelmében minimum 34 éves filmek kerülhetnek a tantermekbe, vagyis a diákok a szovjet filmművészet klasszikusaival ismerkedhetnek, miközben a kortárs orosz filmek teljesen kimaradnak a hivatalos oktatási programból.

Ez azt jelenti, hogy csak 1991 előtti filmeket lehet az iskolákban adni. A száz hazai filmből álló listát a lap szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök utasítására állították össze.