Több ezren tüntettek a bevándorlás ellen Ausztráliában

Több ezer ausztrál csatlakozott vasárnap az országszerte megrendezett bevándorlásellenes tüntetésekhez, amelyeket a canberrai kormány elítélt, mondván, azok a gyűlölet terjesztésére irányulnak és kapcsolatban állnak a neonácikkal (ennél átfogóbb érvre ezúttal sem volt erejük - a szerk.).

A March for Australia (Menet Ausztráliáért) nevű bevándorlásellenes szervezet honlapján számolt be arról, hogy tüntetéseket tartottak Sydney-ben és más államok fővárosaiban és regionális központjaiban.

"A tömeges bevándorlás széttépte a közösségeinket összetartó kötelékeket" - írták a honlapon. A csoport szombaton az X közösségi oldalon közzétette, hogy a tüntetések célja az volt, hogy "megtegyék azt, amire a fősodor politikusainak soha nincs bátorságuk: követeljék a tömeges bevándorlás befejezését".

"Teljes mértékben elítéljük a ma zajló March for Australia tüntetést. Ez nem a társadalmi harmónia erősítéséről szól" - nyilatkozta Murray Watt, a munkáspárti kormány egyik vezető minisztere a Sky News televíziónak, amikor a Sydney-ben, az ország legnépesebb városában zajló tüntetésről kérdezték.

"Nem támogatjuk az ilyen tüntetéseket, amelyek a gyűlölet terjesztéséről és közösségünk megosztásáról szólnak" - mondta Watt, aki szerint ezeket a tüntetéseket "neonáci csoportok szervezték és népszerűsítették".

Az Australian Broadcasting Corp jelentése szerint 5-8 ezer ember gyűlt össze a sydney-i tüntetésen. A megmozdulást a Sydney Maraton útvonalának közelében tartották, amelyen vasárnap 35 ezer futó vett részt.

A közelben a Refugee Action Coalition, egy közösségi aktivista szervezet is tartott ellenrendezvényt. "Rendezvényünk a March For Australia szélsőjobboldali programjával kapcsolatos mély undort és haragot fejezi ki" - áll a koalíció szóvivőjének nyilatkozatában. A szervezők szerint több százan vettek részt az eseményen.

Az ABC légi felvételei szerint Melbourne központjában, Victoria állam fővárosában nagy tüntetést tartottak a March for Australia szervezői, és a rendőrség paprika spray-t használt a tüntető oszlatására.

