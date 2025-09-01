Külföld :: 2025. szeptember 1. 19:51 ::

Merz: társadalmi vitára van szükség a nők kötelező katonai szolgálatáról

A német kancellár szerint társadalmi vitára van szükség a nők kötelező katonai szolgálatáról. Friedrich Merz erről hétfőn Münsterben beszélt újságíróknak.

"El tudom képzelni" - válaszolt a kereszténydemokrata politikus arra az újságírói kérdésre, hogy támogatná-e nők bevonását is a kötelező katonai szolgálat visszaállítása esetén, ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a német alaptörvény jelenleg csak férfiak számára rendelkezik a katonai szolgálattal kapcsolatban.

"Azt, hogy ez még időszerű-e, és kellene-e változtatni rajta, azt politikai, társadalompolitikai szinten kell megvitatni" - hangoztatta Merz.

Hangsúlyozta mindazonáltal, hogy nem kételkedik a nők katonai szolgálatra való alkalmasságában a német hadseregnél (Bundeswehr). "Megválaszolták már a kérdést, hogy nők tudnak-e katonai szolgálatot teljesíteni. Azt viszont, hogy kelljen-e katonai szolgálatot teljesíteniük, még nem" - fogalmazott.

Hangsúlyozta, hogy a kötelező katonai szolgálat egyelőre fel sem merül. A kormányban nemrég elfogadott törvényjavaslat is az önkéntességre épít, ahogy az a koalíciós megállapodásban is szerepel. A nők kötelező katonai szolgálatáról szóló vita "majd csak a harmadik vagy negyedik lépés" lehetne - mondta Merz hozzátéve, hogy egyelőre "az első és második lépést tesszük meg, aztán, majd tovább beszélhetünk" a kérdésről.

(MTI)