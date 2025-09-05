Külföld :: 2025. szeptember 5. 07:31 ::

Maduro: Venezuela hamarosan teljesen blokkolja területén a kábítószer-tranzitot

Venezuelában nincsenek kokaültetvények vagy droglaboratóriumok, és a kábítószer-tranzit az országon keresztül hamarosan teljesen megszűnik - jelentette be Nicolás Maduro venezuelai elnök a Venezolana de Televisión televíziós csatornán csütörtökön.

Az államfő azt mondta: többek között az ENSZ szakértői szerint is mentes Venezuela a kokaültetvényektől és a kokainlaboratóriumoktól.

A venezuelai vezető azt mondta, hogy a Dél-Amerikából érkező kokain 87 százalékát a Csendes-óceánon keresztül szállítják Kolumbiából, Ecuadorból és Peruból, további 8 százalékát a kolumbiai La Guajira megye karibi partvidékén keresztül, és mindössze alig 5 százalékát próbálják meg venezuelai területen keresztül eljuttatni, aminek a 70 százalékát lefoglalják. Nicolás Maduro tájékoztatása szerint az elmúlt években 402 kábítószer-kereskedelemre használt repülőgépet "semlegesítettek", és Venezuela hamarosan teljesen blokkolja a kábítószer-tranzitot a területén keresztül.

(MTI)