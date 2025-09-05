Venezuelában nincsenek kokaültetvények vagy droglaboratóriumok, és a kábítószer-tranzit az országon keresztül hamarosan teljesen megszűnik - jelentette be Nicolás Maduro venezuelai elnök a Venezolana de Televisión televíziós csatornán csütörtökön.
Az államfő azt mondta: többek között az ENSZ szakértői szerint is mentes Venezuela a kokaültetvényektől és a kokainlaboratóriumoktól.
A venezuelai vezető azt mondta, hogy a Dél-Amerikából érkező kokain 87 százalékát a Csendes-óceánon keresztül szállítják Kolumbiából, Ecuadorból és Peruból, további 8 százalékát a kolumbiai La Guajira megye karibi partvidékén keresztül, és mindössze alig 5 százalékát próbálják meg venezuelai területen keresztül eljuttatni, aminek a 70 százalékát lefoglalják. Nicolás Maduro tájékoztatása szerint az elmúlt években 402 kábítószer-kereskedelemre használt repülőgépet "semlegesítettek", és Venezuela hamarosan teljesen blokkolja a kábítószer-tranzitot a területén keresztül.
(MTI)