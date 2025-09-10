Külföld, Háború :: 2025. szeptember 10. 16:04 ::

Zoran Milanovics horvát elnök nem volt hajlandó fogadni Gideon Száár izraeli külügyminisztert

Zoran Milanovic horvát elnök a Gázai övezetben elkövetett etnikai tisztogatásra hivatkozva kedden nem volt hajlandó találkozni a Budapestről Zágrábba érkező Gideon Száár izraeli külügyminiszterrel. A horvát elnök később így nyilatkozott: „Ha az izraeli kormány bármely tagjával találkoznék, az azt jelentené, hogy elfogadom az izraeli agressziót, az általa elkövetett etnikai tisztogatást és háborús bűncselekményeit” – írja az aa.com.tr török hírportál.



Zoran Milanovics horvát elnök (fotó: aa.com.tr)

Amint arról mintegy két héttel ezelőtt portálunk is beszámolt : Zoran Milanovic (Horvátországi Szociáldemokrata Párt) horvát elnök elítélte az izraeli terrorhadseregnek a polgári lakosság elleni népirtó tevékenységét, s egyben felszólította a zágrábi kormányt, hogy a horvát parlamentben indítsa meg a Palesztina elismerésének folyamatát. Gideon Száár izraeli külügyminiszter kedden Budapestről Zágrábba érkezett, hogy a legfőbb horvát politikai vezetőkkel megbeszélést folytasson hazája Gázai övezetbeli tevékenységéről. Csakhogy Zoran Milanovics államelnök pontosan a Gázai övezetben zajló népirtó tevékenységre hivatkozva megtagadta a találkozót a zsidó állam külügyminiszterével.



Zágrábi tüntetők: „Háborús bűnös Száár, nem látunk szívesen, a következő állomás Hága” (fotó: Instagram)

Zoran Milanovics a közösségi médiában azt nyilatkozta: nem is érti, miért hívták meg Gideon Száár izraeli külügyminisztert Zágrábba, s hogy miért találkozott vele Andrej Plenkovics miniszterelnök, Gordan Grlic Radman külügyminiszter és Gordan Jandrokovics, a parlament elnöke. A horvát elnök meg is indokolta, hogy miért nem volt hajlandó találkozni a zsidó külügyminiszterrel:

Ha az izraeli kormány bármelyik tagjával találkoznék, az azt jelentené, hogy elfogadom az izraeli agressziót, az általa elkövetett etnikai tisztogatást és háborús bűncselekményeit. Óriási tévedés összehasonlítani a Gázai övezetben végrehajtott izraeli támadásokat Horvátországnak az 1990-es években vívott háborújával. Horvátország ugyanis az akkor megvédte magát, míg Izrael brutálisan támadja a Gázai övezetet, s már eddig is több tízezer embert ölt meg – jelentette ki Zoran Milanovics horvát elnök.

Egyébként Gideon Száár izraeli külügyminisztert tüntetők fogadták, mielőtt találkozott volna Andrej Plenkovics miniszterelnökkel Zágrábban. A tüntetők feliratos molinón közölték vele, hogy kormánya háborús bűnei miatt a következő állomása Hága lesz.

Hering J. – Kuruc.info