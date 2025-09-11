Külföld :: 2025. szeptember 11. 09:03 ::

A klímaváltozás pénzügyi kockázataival foglalkozó bizottságokat oszlatott fel az amerikai pénzügyminisztérium

Az amerikai pénzügyi szabályozó hatóságok szerdán feloszlattak két, az éghajlatváltozás okozta pénzügyi kockázatok figyelemmel kísérésével és a pénzügyi szabályozásba való beépítésével megbízott bizottságot.

A Pénzügyi Stabilitási Felügyeleti Tanács (Financial Stability Oversight Council - FSOC), egy több szabályozó hatóságot tömörítő kockázatfelügyeleti szerv, amelynek elnöke Scott Bessent pénzügyminiszter, nyilvános ülésen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, szóbeli szavazással visszavonta az éghajlati kockázatokkal foglalkozó pénzügyi bizottság és az éghajlati kockázatokkal foglalkozó pénzügyi tanácsadó bizottság alapító okiratát.

A bizottságokat Bessent elődje, Janet Yellen hozta létre, aki többször is figyelmeztetett arra, hogy az egyre súlyosabb viharok, tűzvészek és egyéb éghajlati események jelentős gazdasági és pénzügyi hatással vannak az amerikai gazdaságra, és destabilizáló mértékű eszközveszteségeket okozhatnak.

Bessent szerint a bizottságok feloszlatása része a pénzügyi szabályozás "vissza az alapokhoz" megközelítésének, amelynek célja az ágazat működésére terhes szabályok eltávolítása és a bankok és más hitelezők tőkekövetelményeinek enyhítése a gazdasági növekedés fellendítése érdekében.

"A bizottságok megszüntetésével a tanács jobban összpontosíthatja figyelmét és erőforrásait a pénzügyi stabilitás alapvető kérdéseire, valamint a gazdasági növekedés és biztonság előmozdítására irányuló erőfeszítéseinkre, miközben fenntartja a biztonságot és a stabilitást, valamint védi a fogyasztókat" - mondta Bessent.

"A Trump-kormány elszánta magát, hogy felszámolja a klímaváltozás által a gazdaságunkra jelentett kockázatok elleni legfontosabb védelmi intézkedéseket" - kommentálta Tracey Lewis, a Public Citizen nonprofit szervezet vezető politikai tanácsadója az intézkedést. "A bizottságok a klímakatasztrófák pénzügyi hatásaira vonatkozó munkájukkal a lakhatás, a lakástulajdonosok biztosítása és a pénzügyi szabályozás terén fontos szerepet töltöttek be az amerikai pénzügyi rendszer biztonságának és stabilitásának védelmében" - tette hozzá.

(MTI)