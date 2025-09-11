Külföld :: 2025. szeptember 11. 17:40 ::

Biztonsági okokból magániskolába íratta át lányait a koszovói elnök

Magániskolába íratta át lányai Vjosa Osmani koszovói elnök, mert - mint mondta - az állami iskola, ahová korábba jártak, nem tudta teljesíteni a kért biztonsági feltételeket - közölte a Kossev észak-koszovói hírportál csütörtökön.

A koszovói elnök csütörtöki nyilatkozatában arra kért mindenkit, hogy lányait hagyják ki a politikai összeütközésekből. Mint mondta: semmi kifogása az ellen, hogy őt személyesen "éjjel-nappal" támadják, ám a gyerekei maradjanak ki ebből.

Elmondása szerint több tucat halálos fenyegetést kapott már, az ügyészség pedig semmit nem tesz az ügy felderítése érdekében. Kiemelte, hogy a biztonsági kockázatot az illetékes szervek mérték fel, és védelmet biztosítottak a család számára, ám a lányai korábbi iskolája nem felelt meg a biztonsági előírásoknak. Rámutatott, hogy amíg állami iskolába jártak a lányai, folyamatosan jelentek meg róluk a hírek, például az, hogy melyik teremben tartózkodnak, ez pedig jelentős kockázatnak tette ki őket.

Vjosa Osmani emlékeztetett arra, hogy mindig elítélte, ha egy politikai ellenfelének a családját érte támadás, és soha nem foglalkozott mások magánéletével.

Arra is felhívta ugyanakkor a figyelmet, hogy Szerbia veszélyt jelent Koszovóra nézve. Kiemelte, hogy mindig is egyetértés volt közte és Albin Kurti miniszterelnök között abban, hogy Koszovónak meg kell védenie magát Szerbiától. "Soha a legkisebb egyet nem értés sem volt közöttünk abban, hogy Koszovóban meg kell védenie magát (Aleksandar) Vucictól (a szerb köztársasági elnöktől) és Szerbiától, valamint koszovói csatlósaiktól" - szögezte le.

(MTI)