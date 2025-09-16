Külföld :: 2025. szeptember 16. 21:46 ::

Halálbüntetést kérnek Charlie Kirk gyilkosára

Hivatalosan is vádat emeltek Charlie Kirk "feltételezett" gyilkosa, Tyler Robinson ellen. A CNN tudósítása szerint a 22 éves férfit gyilkosság, lőfegyverrel okozott súlyos testisértés bűntette, az igazságszolgáltatás akadályozása, tanúk befolyásolása, valamint gyermek jelenlétében elkövetett erőszakos bűncselekmény elkövetésével vádolják.

A lap szerint az ügyben eljáró Jeff Gray, Utah megye ügyésze közölte, hogy bár nem könnyű szívvel, de halálbüntetést fog kérni a férfia.

Tyler Robinson helyi idő szerint kedden délután 5 órakor, online bejelentkezés keretében áll bíróság elé, ez lesz az első jelenése az igazságszolgáltatás előtt azóta, hogy a múlt héten letartóztatták.

A 22 éves Robinson korábban párthovatartozás nélkül regisztrált szavazóként, az előző két amerikai választás egyikén – már választásra jogosultként – nem adott le voksot. Az egyik családtagja ugyanakkor a nyomozóknak arról beszélt, hogy egyre jobban bevonta magát a politikába az elmúlt években.

