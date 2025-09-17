Külföld :: 2025. szeptember 17. 20:05 ::

64 millió Captagon tablettát foglalt le a libanoni hadsereg

Mintegy 64 millió darab Captagon tablettát foglaltak le a Baalbek közelében fekvő Bodaiban tartott razzia során – jelentette be szerdán a libanoni hadsereg.

A katonák elkoboztak 79 hordónyi, kábítószer előállítására használt vegyszert és több gépet is – áll a hadsereg közleményében.

A közlés szerint a mostani művelet az egyik legjelentősebb kábítószerfogás volt Libanonban. A lefoglalt anyagokat átadták a hatóságoknak, és folyik a droggyártó műhelyt működtető banda tagjai utáni nyomozás.

Az elmúlt hónapokban Libanon határozottabban lépett fel a kábítószerek termesztése, gyártása és csempészete ellen, több drogkereskedőt megöltek, és több tucatnyi műveletet hajtottak végre.

A Captagont – kereskedelmi nevén fenetillint - először az 1960-as években használták hiperaktivitás, a narkolepszia (a központi idegrendszer krónikus betegsége, az ébrenlétet és az alvást is érintő bonyolult működési zavar) és a depresszió kezelésére. Miután túlságos függőséget okoz, az 1980-as években több országban betiltották. Az egykor a dzsihadisták harci drogjának tartott Captagon továbbra is népszerű a Közel-Keleten az olcsósága és az egyszerű előállítása miatt.

(MTI)