Külföld :: 2025. szeptember 19. 10:51 ::

Másfél tonnányi kokaint foglaltak le Szentpéterváron

Több mint másfél tonna kokaint foglaltak le az orosz hatóságok a szentpétervári kikötőben egy Ecuadorból érkezett teherhajón - közölte pénteken az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) közkapcsolati központja.

A FSZB szerint az 1500 brikettből álló, nettó 1515 kilogrammnyi kokainszállítmányt külföldi partnerektől kapott információk alapján, augusztus 29-én fogták el az Ecuadorból érkezett, banánt szállító Cool Emerald hajón. A lefoglalt kábítószer-szállítmány becsült értéke a feketepiacon meghaladja a 20 milliárd rubelt (mintegy 80 milliárd forintot).

A kokainszállítmányt a Szövetségi Vámügyi Szolgálat közreműködésével foglalták le. Az ügyben különösen nagy mennyiségű kábítószer csempészése címén indult büntetőeljárás. A közlemény szerint folyamatban van a bűnügy résztvevőjének azonosítása és őrizetbe vétele.

(MTI)