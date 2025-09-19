Több mint másfél tonna kokaint foglaltak le az orosz hatóságok a szentpétervári kikötőben egy Ecuadorból érkezett teherhajón - közölte pénteken az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) közkapcsolati központja.
A FSZB szerint az 1500 brikettből álló, nettó 1515 kilogrammnyi kokainszállítmányt külföldi partnerektől kapott információk alapján, augusztus 29-én fogták el az Ecuadorból érkezett, banánt szállító Cool Emerald hajón. A lefoglalt kábítószer-szállítmány becsült értéke a feketepiacon meghaladja a 20 milliárd rubelt (mintegy 80 milliárd forintot).
A kokainszállítmányt a Szövetségi Vámügyi Szolgálat közreműködésével foglalták le. Az ügyben különösen nagy mennyiségű kábítószer csempészése címén indult büntetőeljárás. A közlemény szerint folyamatban van a bűnügy résztvevőjének azonosítása és őrizetbe vétele.
(MTI)