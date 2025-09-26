Külföld, Gazdaság :: 2025. szeptember 26. 10:48 ::

Kína vizsgálatot indított a mexikói vámok miatt

Kína kereskedelmi vizsgálatot indított annak megállapítására, hogy a Mexikó által bevezetett magas importvámok sértik-e a nemzetközi kereskedelmi szabályokat, illetve korlátozzák-e a kereskedelmet és a befektetéseket - közölte csütörtökön a kínai kereskedelmi minisztérium.

A minisztérium tájékoztatása alapján a vizsgálat a mexikói kormány azon tervét érinti, amely szerint jelentős, akár 50 százalékos vámokat vetnének ki a Kínából és más, szabadkereskedelmi megállapodással nem rendelkező országokból származó több mint 1400 termékre. Emellett a Kína elleni korábbi kereskedelmi és befektetési korlátozások is részét képezik az eljárásnak.

"A jelenlegi helyzetben, amikor az Egyesült Államok visszaélésszerűen emel vámokat, minden országnak közösen kell fellépnie az egyoldalúság és a protekcionizmus minden formája ellen, és nem szabad más országok érdekeit feláldozni harmadik felek nyomására" - közölte a kínai kereskedelmi minisztérium szóvivője.

A szóvivő hozzátette, hogy ha Mexikó valóban életbe lépteti ezeket az egyoldalú vámintézkedéseket, azok nemcsak Kína és más érintett kereskedelmi partnerek érdekeit sérthetik, hanem "komolyan alááshatják Mexikó saját üzleti környezetének kiszámíthatóságát, és megingathatják a külföldi vállalatok bizalmát a mexikói befektetésekkel szemben" - fogalmaztak.

A minisztérium hangsúlyozta, hogy a vizsgálat célja Kína érintett iparágainak védelme, valamint az ország jogos kereskedelmi érdekeinek határozott képviselete.

"Kína objektív és méltányos döntést hoz majd a vizsgálat eredményei alapján, és a valós helyzethez igazodva megteszi a szükséges lépéseket jogos érdekeinek védelme érdekében" - áll a csütörtöki közleményben.

A kínai kereskedelmi minisztérium a bejelentéssel egyidőben dömpingellenes vizsgálatot indított a Mexikóból és az Egyesült Államokból származó pekándió-import ügyében is.

Elemzők szerint Mexikó az utóbbi időben fokozott amerikai nyomás alatt áll, hogy korlátozza a kínai importot, különösen azokat az árukat, amelyeket az Egyesült Államok szerint Mexikón keresztül próbálnak bejuttatni az amerikai piacra. Claudia Sheinbaum mexikói elnök ugyanakkor korábban hangsúlyozta: a vámintézkedések nem külső nyomásgyakorlás eredményei.

Kína a leginkább érintett ország az ügyben, miután Mexikó 2024-ben mintegy 130 milliárd dollár értékben importált árut Kínából, ezzel az ázsiai ország az Egyesült Államok után a második legnagyobb kereskedelmi partnere volt. A mexikói vámintézkedések Dél-Koreát, Thaiföldet, Indiát, a Fülöp-szigeteket és Indonéziát is érzékenyen érinthetik.

(MTI)