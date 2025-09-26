Külföld, Migránsbűnözés :: 2025. szeptember 26. 14:33 ::

Lőfegyvereket foglaltak le Brüsszel egyik migránsfertályán

Az elmúlt hetekben 14 embert állítottak elő a Brüsszel nyugati részén, különösen Molenbeek városrészben történt lövöldözésekben való részvétel gyanújával, több lőfegyvert lefoglaltak - közölte rendőrségi tájékoztatás alapján a VRT belga műsorszolgáltató az internetes oldalán pénteken.

A beszámoló szerint Molenbeekben július és augusztus folyamán 13 lövöldözés volt, amelyekben négy ember megsebesült.

A rendőrség illetékes szóvivője elmondta: minden lövöldözés ügyében nyomozást indítottak annak megállapítására, hogy kapcsolatba hozható-e a kábítószer-bűnözéssel. A bűnüldöző szervek több szakértői területet is magában foglaló munkacsoportot hoztak létre, amelynek segítségével a szolgálatok több gyanúsítottat előállítottak a nyomozások során - magyarázta.

Az említett két hónapos időszakban 12 házkutatást hajtottak végre, négy gyanúsítottat letartóztattak, nyolc embert őrizetbe vettek, egy gyanúsított kiskorút pedig fiatalkorúak fogva tartási intézményében helyeztek el. A rendőrség kilenc kézifegyvert, három géppuskát és két vadászpuskát foglalt le - közölte a szóvivő.

A The Brussels Times című, angol nyelvű brüsszeli hírportál pénteki közlése szerint a jogszerűen tartott lőfegyverek száma Belgiumban 2010 és 2019 között 13 százalékkal, 805 148-ra emelkedett. Az országban mintegy 150 ezer ember tart magánál legálisan fegyvert, többségük vádásztársaságok tagjai. A listán a rendőrök és a biztonsági cégek alkalmazottai nem szerepelnek - jegyezték meg.

A brüsszeli ügyészség augusztus végi tájékoztatása szerint ezen a nyáron húsz lövöldözés, köztük két halálos kimenetelű, illetve nyolc sebesüléssel járó fegyveres utcai támadás történt Brüsszelben. A lőfegyverekkel elkövetett támadások között a kábítószer-kereskedelemhez köthető erőszak volt a leggyakoribb, de elfordultak fegyveres rablások vagy "elfajuló verekedések" is - tették hozzá.

(MTI)