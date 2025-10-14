Külföld :: 2025. október 14. 07:15 ::

Az elmozdított madagaszkári elnök nem akar lemondani

Andry Rajoelina madagaszkári elnök hétfő este elutasította a lemondás lehetőségét, és "az alkotmány tiszteletben tartására" szólított fel első, ismeretlen helyről tartott beszédében, miután a hétvégén a katonaság is csatlakozott az országot megrázó tiltakozáshoz.

A közösségi médiában, de a madagaszkári állami televízióban nem sugárzott élő adásban Rajoelina azt mondta, hogy a "gyilkossági kísérlet" után "biztonságos helyen" tartózkodik, ugyanakkor nem szolgált részletekkel annak pontos helyéről.

"Ezeknek a problémáknak csak egy megoldása van: tiszteletben kell tartani az országban hatályos alkotmányt" - hangoztatta az 51 éves elnök, elutasítva ezzel a szeptember 25-én kialakult tiltakozó mozgalom lemondásra felszólító felhívásait.

Rajoelinát 2018-ban választották meg elnöknek, majd 2023-ban az ellenzék által bojkottált választásokon újraválasztották ötéves mandátumra.

Az RFI francia rádióállomás szerint vasárnap "egy francia katonai repülőgépen La Réunionba utazott, majd családjával együtt egy másik úticél felé indult".

A CAPSAT nevű elit katonai egység - amely 2009-ben Rajoelina hatalomra jutásában is kulcsszerepet játszott - a hétvégén közölte, hogy átvette a fegyveres erők irányítását az országban, beleértve a szárazföldi csapatokat és a légierőt is, és új vezérkari főnököt nevezett ki. Az elitalakulat több katonája is csatlakozott az Antananarivóban zajló szombati tüntetésekhez, ahol arra szólították fel a biztonsági erőket, hogy tagadják meg a tűzparancs végrehajtását.

A szeptember 25-én az ivóvíz- és áramszolgáltatás akadozása miatt Madagaszkáron kirobbant tiltakozások néhány nap alatt országos kormányellenes mozgalommá szélesedtek. A demonstrálók a korrupció, a szegénység és a rossz kormányzás elleni jelszavakkal vonultak utcára, és az elnök lemondását követelték. Az ENSZ adatai szerint a tüntetők és a biztonsági erők közötti összecsapásokban legkevesebb 22 ember vesztette életét.

(MTI)