Külföld :: 2025. október 19. 22:07 ::

Kína úgy gondolja, meghekkelték a pontos időt

A kínai hatóságok szerint az Egyesült Államok Nemzetbiztonsági Ügynöksége (NSA) 2022 és 2024 között kibertámadásokat követett el a nemzeti pontosidő-szolgálati központ (NTSC) ellen - közölte vasárnap a kínai állambiztonsági minisztérium.

A minisztérium úgy véli, a támadások során az amerikai ügynökség 42 különböző típusú "speciális kiberfegyvert" használt, és több belső hálózati rendszert is megpróbált feltörni 2023 és 2024 között, köztük egy kulcsfontosságú időszinkronizációs rendszert – írja az Economx.

Peking szerint az NSA egy meg nem nevezett külföldi mobiltelefon-márka üzenetküldő szolgáltatásának sérülékenységeit kihasználva jutott hozzá az NTSC munkatársainak kényes adataihoz.

"A támadások, ha sikerrel jártak volna, súlyos fennakadásokat okozhattak volna a távközlési hálózatokban, a pénzügyi rendszerekben, az energiaellátásban, a közlekedésben és más stratégiai ágazatokban, beleértve a védelempolitikát és az űrkutatást is" - hangsúlyozták.

A kínai minisztérium hivatalos WeChat-fiókján közzétett közlemény szerint "megkérdőjelezhetetlen bizonyítékok támasztják alá, hogy az Egyesült Államok az igazi hackerbirodalom és a kibertér legnagyobb zavarforrása".

Bizonyítékait egyelőre nem hozta nyilvánosságra Peking.

"Az Egyesült Államok azzal vádol másokat, amit valójában maga is tesz, miközben rendszeresen felnagyítja az állítólagos kínai kiberveszélyeket" - fogalmaztak. Egyúttal útmutatást nyújtottak az NTSC számára a kockázatok elhárítására, a védelmi rendszerek megerősítésére és az esetleges jövőbeli támadások kivédésére.

A pekingi NTSC felelős Kínában a pontos idő és a zónaidő-eltérések meghatározásáért és mindenütt láthatóvá tételéért, valamint időszolgáltatást nyújt a kommunikáció, a pénzügy, az energiaipar, a közlekedés és a védelmi szektor számára is.

Az utóbbi években több ország kormánya is számos alkalommal nyilatkozott úgy, hogy a kínai államhoz köthető hackercsoportok kormánytisztviselőket, újságírókat, vállalatokat és más célpontokat támadtak meg világszerte. 2024-ben Washington azt közölte, hogy egy kínai állami hátterű szereplő feltörte az amerikai pénzügyminisztérium rendszerét, ezt Peking azonban "alaptalan vádaskodásnak" nevezte.