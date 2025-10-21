Külföld, Gazdaság :: 2025. október 21. 07:39 ::

24,7 százalékkal csökkent az építőipari termelés Romániában

A nyers adatok szerint augusztusban 24,7 százalékkal csökkent az építőipari termelés Romániában júliushoz képest - közölte az Országos Statisztikai Intézet (INS).

A naptárhatástól és szezonalitástól megtisztított adatok alapján a termelés volumene 26,2 százalékkal maradt el az egy hónappal korábbi szinttől.

A nyers adatok szerint a lakásépítés volumene 26 százalékkal csökkent, a nem lakás jellegű épületeknél 23,2 százalék volt a csökkenés, az infrastrukturális építményeknél pedig 25 százalék. A naptárhatástól és szezonalitástól megtisztított adatok szerint augusztusban a lakásépítés volumene 21,8 százalékkal csökkent júliushoz képest, a nem lakás jellegű épületek és az infrastrukturális építmények terén pedig 19,3, illetve 20,8 százalékkal esett vissza a termelés.

Éves összevetésben a nyers adatok szerint 2,1 százalékkal, naptárhatástól megtisztítva 2,3 százalékkal csökkent a román építőipari termelés augusztusi volumene.

A nyers adatok szerint a lakásépítés és a nem lakás jellegű épületek építése 12,6, illetve 2,7 százalékkal nőtt, míg az infrastrukturális építményeké 7,9 százalékkal csökkent. A naptárhatástól megtisztított adatok azt mutatják, hogy a lakások és a nem lakás jellegű épületek terén a termelés volumene 16,8, illetve 5 százalékkal nőtt, ellenben az infrastrukturális építmények esetében 4,4 százalékkal csökkent.

Az év első nyolc hónapjában a román építőipar teljesítménye a nyers adatok szerint 9,7 százalékkal, naptárhatással korrigálva 9,8 százalékkal volt jobb, mint 2024 azonos időszakában.

A nyers adatok szerint a lakásépítés volumene 10,1 százalékkal nőtt, a nem lakás jellegű épületek és az infrastrukturális építmények építése 5,5, illetve 11,8 százalékkal emelkedett. Naptárhatástól megtisztítva a termelés 8,7 százalékkal emelkedett a lakásépítés, 3,8 százalékkal a nem lakás jellegű építmények és 13 százalékkal az infrastrukturális építmények területén.

(MTI)