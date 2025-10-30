Külföld, Háború :: 2025. október 30. 15:55 ::

Zsidó gyilkosok törtek be Libanonba, az államfő ellenállásra szólította fel a hadsereget

Joseph Aun libanoni elnök csütörtökön utasította a hadsereg parancsnokát, hogy szálljon szembe minden izraeli behatolással az ország déli részén, miután az izraeli erők átlépték a határt, és megöltek egy embert Blidában.

A libanoni egészségügyi tárca szerint csütörtökön egy alkalmazott meghalt az éjszakai izraeli behatolás során egy dél-libanoni faluban az önkormányzat épülete elleni rajtaütésben. Izrael megerősítette a behatolást, és kijelentette, hogy az a Hezbollah "terrorista infrastruktúrájának megsemmisítésére irányuló tevékenységének" része volt.

A Hezbollah és Izrael közötti háborút 2024 novemberében lezáró fegyverszünet értelmében Izrael kivonta csapatait Libanon déli részéről, de továbbra is öt pontot tart megszállva a libanoni területen, Izrael északi határán.

Az Ani libanoni nemzeti hírügynökség beszámolója szerint "egy súlyos és példátlan agresszió során" egy izraeli egység "járművekkel támogatva betört Blida faluba, több mint egy kilométerre a határtól".

Az X közösségi oldalon a libanoni miniszterelnök, Navaf Szalam a történteket "nyílt agressziónak a libanoni állam intézményei és szuverenitása elleni" támadásnak nevezte.

Egy másik határ menti faluban, Adaiszéban, egy izraeli egység felrobbantott egy épületet, amely vallási szertartások helyszínéül szolgált, az Ani hírügynökség szerint.

(MTI)