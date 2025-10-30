Joseph Aun libanoni elnök csütörtökön utasította a hadsereg parancsnokát, hogy szálljon szembe minden izraeli behatolással az ország déli részén, miután az izraeli erők átlépték a határt, és megöltek egy embert Blidában.
A libanoni egészségügyi tárca szerint csütörtökön egy alkalmazott meghalt az éjszakai izraeli behatolás során egy dél-libanoni faluban az önkormányzat épülete elleni rajtaütésben. Izrael megerősítette a behatolást, és kijelentette, hogy az a Hezbollah "terrorista infrastruktúrájának megsemmisítésére irányuló tevékenységének" része volt.
A Hezbollah és Izrael közötti háborút 2024 novemberében lezáró fegyverszünet értelmében Izrael kivonta csapatait Libanon déli részéről, de továbbra is öt pontot tart megszállva a libanoni területen, Izrael északi határán.
Az Ani libanoni nemzeti hírügynökség beszámolója szerint "egy súlyos és példátlan agresszió során" egy izraeli egység "járművekkel támogatva betört Blida faluba, több mint egy kilométerre a határtól".
Az X közösségi oldalon a libanoni miniszterelnök, Navaf Szalam a történteket "nyílt agressziónak a libanoni állam intézményei és szuverenitása elleni" támadásnak nevezte.
Egy másik határ menti faluban, Adaiszéban, egy izraeli egység felrobbantott egy épületet, amely vallási szertartások helyszínéül szolgált, az Ani hírügynökség szerint.
(MTI)