Külföld :: 2025. november 2. 22:56 ::

Hollandia visszaszolgáltat egy művészeti kiállításon felbukkant 3500 éves szobrot Egyiptomnak

Hollandia visszaszolgáltat egy művészeti kiállításon felbukkant 3500 éves szobrot Egyiptomnak - jelentette be vasárnap Dick Schoof holland miniszterelnök Egyiptomban, ahol az ország elnökével, Abdel-Fattáh esz-Szíszivel is találkozott.

A szóban forgó óegyiptomi műkincset, amely egy magas rangú tisztségviselőt ábrázol és III. Thotmesz fáraó (Krisztus előtt 1479-1425) uralkodásának idején készülhetett, feltételezések szerint 2011-ben, az úgynevezett arab tavasz eseményei során lophatták el és illegálisan vihették ki az országból, mielőtt felbukkant volna a műkincsek nemzetközi piacán.

A szobrot 2022-ben foglalták le egy maastrichti művészeti kiállításon - ismertette Schoof. A tervek szerint a műkincset még az év végéig átadják Egyiptom hollandiai nagykövetének.

(MTI)