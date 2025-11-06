Külföld, Cigánybűnözés :: 2025. november 6. 18:43 ::

A szlovén kormány a hadsereget is beveti a határvédelemben a cigánybűnözés miatt

A szlovén kormány csütörtökön életbe léptette a védelmi törvény egyik rendelkezését, amely lehetővé teszi, hogy a hadsereget is bevonják a határvédelembe a rendőrség támogatására.

A döntésre azért került sor, mert a délkelet-szlovéniai Novo Mestóban nemrég halálos kimenetelű garázda bűncselekmény történt, amelynek gyanúsítottja egy cigány (MTI-nyelven: "roma férfi"). A feszültség csökkentése érdekében a térségben megnövelték a rendőri jelenlétet, emiatt a határvédelemben személyi hiány alakult ki.

A Szlovén Fegyveres Erők tagjai nem kapnak rendőri jogköröket, de segítik a rendőrök munkáját a migránsok kezelésében és szállításában. Ez lehetővé teszi, hogy több rendőr jusson a magasabb biztonsági kockázatú területekre, valamint a bűnügyi nyomozásokra.

A döntést a Nemzetbiztonsági Tanács javaslatára hozták meg, legfeljebb egyéves időtartamra. A biztonsági helyzetet havonta felülvizsgálják.

Hasonló intézkedést a migrációs válság idején is hozott az akkori szlovén kormány. A vonatkozó törvényt 2015 októberében, a válság csúcspontján fogadta el a parlament kétharmados többséggel.

