Külföld, Cigánybűnözés :: 2025. október 28. 17:00 ::

Szlovénia ajtaján is bekopogtatott a cigánybűnözés

Szlovénia a térség „irigyelt államai” közé tartozik. Életszínvonal és általános társadalmi morál tekintetében is köröket ver Magyarországra, a „Nyugat kapujaként” pedig gyönyörű tájaival remek turistacélpont bármely évszakban. Talán ezért volt kissé meglepő, hogy a kis állam politikai történetében mi lehetett az az esemény, amely miatt vasárnap egyszerre mondott le a szlovén igazságügyi és a belügyminiszter is.

Az első híradásokból annyit lehetett tudni, hogy az ország délkeleti részén található Novo Mesto városában egy támadás során meggyilkoltak egy férfit, egy embert pedig előállítottak a bűncselekménnyel kapcsolatban.



A néhai Ales Sutar, vagyis Aco (fotó: Facebook)

A Szlovéniában eddig nem túl gyakori eset és az egyre romló (városi) közbiztonság miatt vasárnap tanácskozást hívtak össze több kormánytaggal, az országos rendőrkapitánnyal, igazságügyi szervek vezetőivel. Andreja Katic szlovén igazságügyi miniszter és Bostjan Poklukar belügyminiszter itt ajánlotta fel a lemondását, amit a miniszterelnök elfogadott.

Andreja Katic közleményében azt írta: "egy megfenyegetett fiú az éjszaka segítségül hívta az apját, és amikor ő odaért, megtámadták, halálosan megsebesítették, majd később belehalt sérülésébe. Szomorúak, egyszersmind dühösek vagyunk, de a rendőrségnek és az igazságszolgáltatásnak szakértelemmel és függetlenül tennie kell a dolgát”.

Ezt követően magyar források már nem állnak rendelkezésre, pedig van folytatása az ügynek.

„Kedves Novo Mesto-i Polgárok! Arra kérem Önöket, hogy holnap, október 26-án, vasárnap 10 órakor gyújtsanak gyertyát a Lokalpatriot előtt Novo Mestoban egy édesapa emlékére, aki a romák általi támadás következményei miatt hunyt el. Ales, nyugodj békében” – olvashatjuk az egyre romló közbiztonságú város egyik önkormányzati képviselőjének bejegyzését.

Az áldozat Ales Sutar Novo Mesto-i lakos, aki fiát akarta megóvni a cigányok általi támadástól.



Az étterem is búcsúzik Acótól, ahol a férfi dolgozott (fotó: pri_vodnjaku Instagram-oldala)

Egymástól független szlovén források beszámolója szerint a támadás hajnali fél három körül történt, a LokalPatriot nevű vendéglátóipari egység Halloween-partija után. Nem a klub belső rendezése volt az esemény, egy külsős vállalkozó szervezte, aki „gyanús csoportokat” is beengedett a klub területére, a szórakozóhely tulajdonosának előzetes figyelmeztetése ellenére.

A szemtanúk egyöntetűen arról számoltak be, hogy cigányok inzultálták folyamatosan a jelenlévőket, majd követték el a gyilkosságot.

Az információk szerint a 48 éves Ales Sutar a fiáért jött a buliba, hogy hazavigye, és amikor beszélgetni kezdtek, a cigányok egyszerűen körbeállták őket. Az apa békülékeny hangnemet ütött meg, de a vadakat persze ez cseppet sem érdekelte. Egyikük (féltelezhetően az a 21 éves cigányállat, akit előállítottak) a háta mögé osont, és fejbe verte. Ales ezután a földre zuhant, és nem mozdult többet, a kiérkező mentők pedig már csak a halál beálltát tudták megállapítani.

Szlovénia feltételezhetően nem volt hozzászokva a cigányterrorhoz, ezt mutatja a két miniszter azonnali lemondása, és a sok reakciót kiváltó országos hírérték is.



A LokalPatriot, ahol a gyilkosság történt (fotó: STA)

Zmago Jelincic Plemeniti, a Szlovén Nemzeti Párt vezetője is kommentálta az eseményeket X-bejegyzésében, miután a párt a rendőrségen érdeklődött a haláleset körülményeiről:

„A személyes adatok védelme és a tárgyalás előtti eljárás érdekeinek védelme érdekében megerősíthetjük, hogy október 25-én, röviddel 2:30 után értesítést kaptunk egy olyan esetről, amelyben egy férfi megsérült egy nyilvános helyen a Novo Mesto-i Rozmanova utcában. Mentővel kórházba szállították, és az orvosi személyzet szerint súlyos sérüléseket szenvedett.

A rendőrség és a bűnügyi nyomozók ellenőrzést végeztek, lefoglalták a talált nyomokat, és folytatják az intenzív bűnügyi nyomozást, információkat gyűjtenek, és megállapítják a bűncselekmény minden körülményét a Büntető Törvénykönyv élet- és testi épség elleni fejezete alapján.

Intenzív bűnügyi nyomozás eredményeként a Novo Mesto-i helyszínelők azonosítottak egy 20 éves gyanúsítottat. A férfit ma délután felkutatták és őrizetbe vették. A nyomozás és az információgyűjtés még folyamatban van, ezért a nyomozás érdekeire való tekintettel nem tudunk részleteket közölni. Az illetékes államügyészséget tájékoztatni fogják minden megállapításról."

Ales Sutar, vagy, ahogy sokan ismerték, Aco, ismert ember volt Novo Mesto városában. Az eset egész Szlovéniát megrázta, sokan búcsúztak tőle (köztük még a polgármester is) a közösségi médiában.

„Aco, nyugodj békében” – írta Borut Roncevic politológus a Reporter szlovén híroldal szerint , aki hozzátette: „Aco nincs többé. Egy cigány ölte meg, miközben a fiát védte tőle. A család elvesztette a férjet és az apát, mi pedig elvesztettük a mindig mosolygós pincért a Pri Vodnjakuban.”

„Ma elvesztettem egy testvért. Egy barátot. Egy üzlettársat. Aco valóban pótolhatatlan része volt az életemnek. Sok mindenen mentünk keresztül együtt – jó és nehéz időkön, győzelmeken és vereségeken. Már most hiányzik... és tudom, hogy minden nap hiányozni fog” – írta Primoz Polak, a Pri Vodnjaku étterem vezetője, ahol Aco dolgozott.

Gregor Macedoni, Novo Mesto polgármestere „melegszívű és barátságos” emberként jellemezte Acot, aki „meghatározó ember volt a belvárosban, és aki sokaknak fog hiányozni”.

Szlovénia előtt bizonyára kevésbé ismert – vagy legalábbis nem megszokott – a bestiális cigánybűnözés néppusztító mivolta, ugyanakkor – és éppen ezért – nekik még lehetőségük van cselekedni a nomád áradat elkerülésére. Idén júliusban tartottak az országban egy cigánybűnözés-ellenes demonstrációt, a téma tehát aktuális. Ennek helyszíne egyébként Sentjernej volt, amely település szintén Délkelet-Szlovéniában található, tehát a probléma – legalábbis egyelőre – lokális lehet.



Tüntetés a cigánybűnözés ellen a délkelet-szlovéniai Sentjernej településen 2025. július 15-én (fotó: Nik Rovan/FA Bobo)

Innen, Magyarországról csak remélni tudom, hogy sosem jutnak el idáig, ahová a mi országunk jutott, és már csak a környező példákból okulva is elejét veszik a fertőzésnek.

Képzeljük csak el, még feltételezni is nonszensz, hogy Pintér Sándor egy hasonló eset miatt lemondjon, főleg, hogy idehaza inkább szavazatot vásárolnak ezektől az idegen elemektől.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info